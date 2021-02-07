«أوس أوس» يقدم «سهرانين» بدلا من «كرارة».. فيديو

قدم الفنان محمد أسامة الشهير بـ «أوس أوس»، حلقة أمس السبت، من برنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «on»، بدلا من الفنان أمير كرارة، مقدم البرنامج، في فقرة كوميدية، قائلا: «مساء الفل عليكم وعلى كل السهرانين النهاردة جزء جديد من برنامج سهرانين في ديكور مختلف وشكل مختلف وإضاءة مختلفة، والنهاردة معانا فنان شعبي كلكم بتحبوه.. الفنان محمد عبدالرحمن توتا من المطرية».

وقال «أوس أوس» خلال استضافته بالبرنامج إنه كان يهوى التمثيل منذ صغره، وكان يقدم المشاهد أمام عائلته، ثم قام بالتقديم في برنامج اكتشاف مواهب وكان بلجنة تحكيمه النجم محمود حميدة، والذي قال له إنه يحب التمثيل، ونصحه بالاشتراك في مسرح الجامعة ثم التحق أوس أوس بفرقة المخرج خالد جلال ثم مسرح مصر مع النجم أشرف عبدالباقي.

ولفت إلى أنه زار لبنان كثيرا، حوالي 9 مرات، ذاكرا أحد المواقف التي قابلته هناك، «أول مرة روحت لبنان قعدت في مطعم وطلبت هامبورجر، فجاتلي ويتر قمر قالتلي (تاكل إية؟) قولتها (هامبورجر)، فردت عليا وقالت (عيوني)، قعدت ساعة أعيط، طبعا الكلام ده قبل الجواز».

كان على ربيع ومحمد أسامة أوس أوس، عرضا مسرحيتهما الجديدة «صباحية مباركة يا عريس»، وهى التجربة التى يخوض الفنان أشرف عبدالباقى بها المسرح بعد إعلان انتهاء عروض «مسرح مصر»، حيث استعان بعلى ربيع وأوس أوس لبطولة المسرحية بمشاركة عدد من المواهب التى يقدمهم فى مسرحيته «جريمة فى المعادى».

مسرحية «صباحية مباركة»، من بطولة على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني،وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرةعارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقى.