أحداث شغلت المصريين في 24 ساعة: زيارة السيسي للهجانة وفوز الزمالك

شهدت الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الهامة على المستوى المحلي والدولي والفني والرياضي، والتي تابعها العديد من المصريين، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز الأخبار خلال الساعات الماضية:

السيسي والحكومة في زيارة مفاجئة لـ «عزبة الهجانة»

اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء، بالأمس، في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الجولة، على تلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية.

ووجه الرئيس السيسي خلال جولته حديثه لرئيس الوزراء والمسؤولين قائلًا: «كان فيه سور هنا، أول ما اتعمل الطريق، الناس كسروا السور ده، طب هما كسروه ليه، عشان يعرفوا يعيشوا، أعرض شارع ميدخلش عربية، سواء عربية إسعاف كبيرة أو عربية مطافي، إنتوا شايفين حياة الناس عاملة إزاي؟».

كما أعرب الرئيس عن استنكاره البالغ لما وصل إليه الحال في منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة، على طريق القاهرة السويس، حيث قال «يعني هنسيبهم كده، أنا بسأل سؤال؟»، فيما رد عليه اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه سيتم بدء تطوير شارع بشكل كامل يوم السبت المقبل، «مش هنهد البيوت، نسقنا مع المحافظة».

الصحة: تسجيل 534 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132375 حالة حتى اليوم، فيما أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 534 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

هولندا تكتسي بالثلوج.. وأمطار في السعودية

خلال الساعات الماضية شهد عدد من الدول حالة من الطقس السئ تنوعت بين سقوط أمطار والثلوج خلال، فقد شهدت منطقة شمال أوروبا، أمس الأحد، موجة برد شديدة، كما غطت الثلوج هولندا للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، كما شهدت أجزاء من ألمانيا موجة من الثلوج والطقس السئ أثرت على النقل الجوي والبري.

فيما ألغت السلطات الهولندية، عشرات الرحلات الجوية أو تأخرت في «مطار سكيبول» في العاصمة «امستردام»، فيما شهد «مطار أيندهوفن» الواقع في جنوبي هولندا، إغلاقا كاملا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي السعودية، هطلت مساء أمس الأحد، أمطار غزيرة على مركر الجوة التابع لمحافظة «سراة عبيدة» التابعة لمنطقة «عسير» جنوب غربي البلاد.

زواج حلا شيحة من معز مسعود بعد 4 أيام

وعلى جانب قررت الفنانة حلا شيحة الإحتفال بعقد قرانها على المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، اليوم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والمطلة على كورنيش النيل، وقال مصدر لـ«الوطن»، إن حلا اختارت يوم 8 فبراير موعدًا للاحتفال بعقد قرانها، كي تكون مدة عدتها انتهت تماما، لا سيما أنها انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، حيث تنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.

عائلة علي حميدة: يعاني من مياه على الرئة

وخلال الساعات الماضية أعلنت عائلة الفنان على حميدة تطورات الحالة الصحية له، حيث نفى عادل نافع ابن شقيقة علي حميدة، الأخبار المنتشرة على لسانه على السوشيال ميديا، وقال إن حالته لا يوجد تحسن بها، لكنها مستقرة منذ يومين، مشيرًا إلى أن حميدة يعاني من وجود مياه على الرئة، وبالرغم من وجوده في المستشفى منذ 23 يوما، إلا أنه لم يتحسن بل ساء الوضع عن ما كان عليه في المستشفى.

الزمالك يتصدر الدوري

ومن أبرز الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية هو تصدر نادي الزمالك للدوري المصري، بعد انتهاء اللقاء الذي جمعه بنادي الاتحاد السكندري، ضمن فعاليات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وسجل هدفي الأبيض أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 60 من عمر اللقاء، بينما سجل يوسف أوباما الهدف الثاني فى الدقيقة 76.

مقتل صاحب سلسلة محال مشويات شهيرة في الجيزة

وفي منطقة ثان أكتوبر هاجم 4 خفراء، صاحب سلسلة محال مشويات شهيرة، وأطلقوا النيران تجاهه مما أسفر عن مقتله في الحال بعد أن استقرت رصاصة فى رأسه، بحسب ما أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث.

وأوضحت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد فوزى عامر مفتش المباحث، أن المتهمين تربصوا بالمجنى عليه وأطلقوا عليه 13 طلقة أثناء وجوده فى مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر، انتقامًا منه لرفضه عمل المتهمين لديه فى المزرعة.