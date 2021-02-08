الإحالة للمحاكمة الجنائية.. أبرز موانع المشاركة في امتحانات الثانوية

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات التحضيرية لعقد امتحانات الثانوية العامة، والمزمع عقدها في 19 يونيو المقبل، من حيث تجهيز إجراءات وقائية لمواجهة كورونا أثناء الامتحانات، وإتاحة ملء استمارات امتحانات الثانوية العامة للطلاب، وبدء إجراء المقابلات الشخصية لاختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، بعد طباعة الاستمارة ونموذج 1 سري وتسليمه إلى الإدارة العامة للامتحانات من قبل المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر، حيث تستمر المقابلات حتى يوم الخميس الموافق 18 فبراير الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هناك موانع حرمان لأي معلم أو إداري من المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، ومنها الحصول على جزاء والإحالة للمحاكمة الجنائية أو التأديبية، وأن يكون هناك صلة قرابة بين القائم بأعمال الامتحانات وأحد الطلاب، وحددت الموانع درجات القرابة، بأربع درجات هي الدرجة الأولى وتشمل (الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة)، فضلًا عن الدرجة الثانية: (الأخ والأخت والجد والجدة والأحفاد)، والدرجة الثالثة تشمل: (أبناء الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبناء الأحفاد)، والدرجة الرابعة: (أبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة).

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في نشرة رسمية لها، أن موانع الحرمان من المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2020-2021، تسرى على كل من يشارك في أعمال الامتحانات سواء رئيس امتحانات أو رئيس كنترول أو رئيس لجنة تقدير درجات ولجان المتابعة والعضو القانوني بلجنة النظام والمراقبة ولجنة المتابعة الثلاثية التي تشكل في المديريات التعليمية فى كل محافظة ورئيس مركز توزيع وتجميع كراسات الامتحانات، والمراقبين والمشرفين.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن من يخالف نشرة موانع امتحانات الثانوية العامة يعرض نفسه للمساءلة القانونية، قائلة: «أن أي عضو يتقدم ويشارك في الامتحانات ويظهر أن له قريب أو حاصل على جزاء معين سيتم إحالته للتحقيق فورا».

وأوضحت أن الأعضاء الذين يشاركون في أعمال الامتحانات يوقعون على إقرارات عدم وجود أي مانع قانوني لديهم قبل تسلمهم العمل، ويكون هذا التوقيع على عهدتهم الشخصية، كما يشترط توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل، وألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصًا على الصالح العام، وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد في وقت سابق لـ"الوطن"، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحدة إلكترونيا بلجان بالمدارس وليس المنازل بسبب كورونا، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت العام الماضى فى تسيير امتحانات الثانوية العامة فى ظل انتشار وباء كورونا، موضحا أن أوراق الإجابات سيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف شوقي، بأنه سيتم يوم الأحد المقبل الموافق 14 فبراير الجاري، إعلان تفاصيل آليات عقد امتحانات النقل لجميع الصفوف بمختلف مراحل التعليم، وأيضا امتحانات الشهادة الإعدادية، وكيفية بدء الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسي الحالى 2020-2021، منوها أنه لا نيه لإلغاء العام الدراسي أو تأجيل الامتحانات بسبب كورونا.