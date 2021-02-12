بتطلع سر البيت للجيران.. تفاصيل مقتل الطفلة «رقية» على يد زوجة أبيها

«كانت بتطلع سر البيت برة وتقول على كل حاجة للجيران، وكانت عاملة ليا فضيحة في الشارع، كل الناس كانوا عارفين كل حاجة بتحصل في البيت حتى خلافاتي مع جوزي كنت بسمعها من الجيران بسببها، عشان كده قتلتها وارتحت»، تلك الكلمات اعترفت بها سيدة أربعينية أمام النيابة العامة التي نسبت إليها تهمة قتل طلفة زوجها «رقية مصطفى» 5 سنوات، داخل منزل الزوجية في بولاق الدكرور، وقررت النيابة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، ثم قررت إحالتها إلى محكمة الجنايات محبوسة لبدء محاكمتها.

المتهمة: الطفلة كانت بتفضحني قدام الجيران

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة «شيماء» 41 سنة، اعتدت على طفلة زوجها بالضرب بعصا خشبية حتى تسببت في فقدانها للوعي وماتت خلال محاولات إسعافها داخل المستشفى.

وقالت المتهمة في التحقيقات إنها لم تتعمد قتل الطفلة بل كانت تقوم بتأديبها لأنها كانت تنقل كل أسرار البيت إلى الجيران، الأمر الذي تسبب في إحراجها لدى الجيران وعندما اشتكت إلى والد الطفلة قال لها «أدبيها»، وأنها حبستها في الغرفة وأحضرت عصا وضربتها مرات كثيرة حتى سقطت على الأرض فاقدة للوعي وماتت داخل المستشفى بعد دقائق من دخولها غرفة الرعاية المركزة.

الطفلة عاشت سنة مع زوجة أبيها بعد زواج أمها

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة شرحت تفاصيل جريمتها أمام النيابة العامة، وأن الطفلة «رقية» كانت تعيش معها منذ قرابة سنة بعد إنفصال والدتها وزواجها من رجل آخر، وأن الطفلة لديها شقاوة كبيرة، وكانت تعتدى على زوجة أبيها بالسباب والشتائم، وتتحدث عن أسرار المنزل للجيران، وأنها ضربتها بقسوة عندما يئست من تصرفاتها بزعم تأديبها، وأنها فوجئت بوفاة الطفلة من جراء التعذيب، وألقت المباحث القبض على المتهمة بعد ساعات من الجريمة، وبمواجهتها بعد مناظرة النيابة جثمان الطفلة تبين وجود إصابات بالغة في مناطق متفرقة من جسدها.