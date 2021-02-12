بايدن يحذر: الصينيون سيأكلون غداء الولايات المتحدة

حذرت واشنطن، من أن الصين تحقق تقدماً في مجال النقل قد يجعلها تهزم الولايات المتحدة في مجال البنية التحتية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء تقديم عرض لإقناع «الكونجرس» بتمرير حزمة للتعافي الاقتصادي، إنه إذا لم يتم التحرك، فسوف يأكل الصينيون غداء الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن، أن الصينيين، لديهم مبادرات كبرى جديدة في مجال السكك الحديدية، مشيرا إلى أن الصين تحقق تقدماً سريعاً في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

واشنطن: سنساعد السعودية في المجالات الدفاعية لحماية نفسها ضد هجمات الحوثيين

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على قادة الحوثيين باقية.

وأضافت الوزارة الأمريكية أنها تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين تحت سيطرة الحوثيين، مشيرة إلى أن اليمن يواجه أسوأ كارثة إنسانية.

وشددت الخارجية الامريكية، على أن واشنطن ستساعد السعودية في المجالات الدفاعية لحماية نفسها ضد هجمات الحوثيين.

وأوضحت الوزارة الامريكية، ان الحوثيين مخطئين إذا ظنوا أن إزالتهم عن قوائم الإرهاب يهدف استمرار عملياتهم العسكرية، وتابعت الخارجية الامريكية قائلة، إن هدف واشنطن هو تأييد عملية السلام بالتعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، جون كيربي، قال في وقت سابق، إن السعودية عمود أساسي في بنية الأمن الإقليمي، وهي شريكة في مكافحة الإرهاب ومواجهة التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

وأوضح «كيربي»، ان بلاده ملتزمة بمساعدة السعودية في حماية أراضيها بوجه الخطر المتصاعد والجدي.

وفي سياق متصل، قال «كيربي»، إن إيران عامل عدم استقرار في المنطقة وتواصل دعم الإرهاب، مؤكدا، في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز»، أمس الخميس، متانة العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والإمارات.

وأكد المتحدث الامريكي، حرص واشنطن على تنفيذ التزاماتها الأمنية في المنطقة، وفق مصالحها ومصالح شركائها، مضيفا-عن الخيارات المتاحة لردع الأنشطة الإيرانية في المنطقة- أنه سيكون من عدم المسؤولية أن لا تنظر وارة الدفاع الامريكية في ردع نشاطات طهران، وخصوصا إذا كانت تستهدف مصالح الولايات المتحدة ومصالح شركاء واشنطن.

وشدد كيربي، على أن بلاده ستواصل عمليات مكافحة الإرهاب داخل الأراضي اليمنية، وستواصل دعم السعوديين في الدفاع عن شعبهم وأرضهم ومصالحهم ضد أي تهديد يأتي من داخل اليمن.

وتابع المتحدث باسم البنتاجون، حول القوات العسكرية الأمريكية في سوريا، أن حجمها صغير، وتركز فقط على محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.

«البنتاجون»: حيازة تركيا «إس 400» لا تتماشى مع التزامات أنقرة داخل «الناتو»

وحث كيربي، روسيا على أن تواصل التنسيق مع الولايات المتحدة في سوريا، في إطار إجراءات خفض التوتر التي وضعها الطرفين، ودعا المتحدث الامريكي، موسكو، الى الامتناع عن أي نشاط استفزازي وخصوصا تجاه تنفيذ مهمة مقاتلة «داعش».

وقال كيربي عن حيازة تركيا منظومة صواريخ «إس 400»، إنها لا تتلائم مع حيازة أنقرة لطائرات «أف-35» كما أنها لا تتماشى مع التزامات تركيا داخل حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لذا كانت الولايات المتحدة واضحة مع أنقرة أن استمرار حيازتها هذه المنظومة هو أمر مقلق.