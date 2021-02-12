رفض الذهاب معه للكشف على زوجته.. مزارع يحطم سيارة طبيب بـ«عزل الواسطى»

أقدم فلاح على الاعتداء على طبيب، اليوم الجمعة، وتحطيم زجاج سيارته الأمامي والخلفي بالحجارة، عقب اعتذار الطبيب عن التوجه معه لتوقيع الكشف الطبي على زوجته بعزبة مدني التابعة لقرية بني حدير بمركز الواسطى، معللا ذلك بأنه كان في طريقه للتوجه إلى عمله بعزل مستشفى الواسطى المركزي.

وتلقى مأمور مركز شرطة الواسطى في بني سويف، بلاغا من الطبيب رفعت فتحي رمضان، مقيم بقرية بني حدير مركز الواسطى، أخصائي الباطنة بمستشفى عزل الواسطى، يفيد بقيام شخص يدعى «محمد . ع . س» فلاح، مقيم عزبة مدني، بالتعدي عليه وتحطيم سيارته بالحجارة ما أسفر عن كسر الزجاج الأمامي والخلفي، عقب حضوره إلى منزله، وطلب الذهاب معه لتوقيع الكشف الطبي على زوجته المريضة، وأمام إبلاغ المتهم بأن الطبيب في طريقه إلى عمله بالعزل بمستشفى الواسطى المركزي، فوجئ بحالة هياج منه ومحاولة التعدي عليه، قبل أن يتوجه لتحطيم زجاج السيارة.

تحرر المحضر رقم 848 إداري مركز شرطة الواسطى لسنة 2021، وجارِ اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتهم وإلقاء القبض عليه.

وقال الطبيب في تصريحات لـ«الوطن»: «استيقظت صباحا كعادتي وبدأت الاستعدادا إلى التوجه إلى عملي بعزل مستشفى الواسطى المركزي، وقبل دقائق من خروجي فوجئنا بأحد الأشخاص يطرق الباب بشكل غريب، وفور قيام زوجتي بفتح باب الشقة فوجئت بأحد الأشخاص يطلب منها حضوري لتوقيع الكشف الطبي على زوجته بعزبة تبعد عني لمسافة بعيدة، وفور إخباره بأنني متوجه إلى عملي بعزل مستشفى الواسطى المركزي، وأن الوقت لن يسعفني للذهاب معه، خاصة وأن القرية بعيدة عني، فأقدم على تحطيم زجاج سيارتي المتوقفة أمام منزلي، بحجارة، وعند محاولتي إثناءه عن ذلك، حاول الاعتداء علي، قبل أن يتدخل الأهالي، وعلى الفور أبلغت النجدة والتي حضرت إلى المكان، قبل أن يغادر المتهم، وتوجهت بعدها إلى مركز شرطة الواسطى لتحرير محضر بالواقعة.