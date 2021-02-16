أمطار ورياح في القلوبية والمحافظة تطالب المواطنين بالتزام منازلهم

تعرضت محافظة القليوبية لهطول أمطار خفيفة، اليوم، صاحبتها رياح شديدة وموجة من الصقيع، وسط إعلان حالة الطوارئ في كافة القطاعات تحسبا لتلقبات الطقس وانتشرت سيارات شفط المياه بالشوارع والميادين.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات الصرف والتأكد من جاهزية المعدات مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل بؤرا لتجمع المياه ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق.

وأضاف الهجان في بيان للمحافظة، اليوم، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، مؤكداً تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع إنعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة.

وطالب برفع درجة الاستعداد والتأهب حتى انتهاء الموجة التي قد تستمر لمدة يومين، مشددا على التعامل بمنتهى الجدية في جميع القطاعات وإستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة وإتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع إنعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول

كما شدد المحافظ علي مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والإشتراطات ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار .

ووجه إلى مراجعة محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها علي أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف . والمتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها .

وطالب بمتابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظاً على الأرواح والممتلكات .

واهاب المحافظ بالمواطنين الإلتزام بمنازلهم أثناء الأمطار والرياح الشديدة التى قد يصاحبها رعد وبرق وكذا تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والرمال وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية .