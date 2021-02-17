الدفع بمعدات لسحب مياه الأمطار وتطهير الأنفاق بالقليوبية

تابع رؤساء المدن فى القليوبية أعمال تطهير بالوعات تصريف الأمطار فى شبرا وكفر شكر وطوخ، اليوم، حيث قام اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة أعمال تصريف المياه فى غرف تصريف الأمطار على الطريق الزراعي السريع.

كما تابع أعمال تسليك البلاعات فى الشوارع الرئيسية بالحى فى الوقت الذى تواجد فيه عمال النظافة لرفع المخلفات حتى لا تؤدي إلى إنسداد الغرف،وفى طوخ قامت أطقم الطوارئ وسيارات كسح المياة التابعه لمجلس المدينة برئاسة بسحب مياه الأمطار من أمام الأنفاق فيما قام قسم النظافة بالمجلس برفع المخلفات وتنظيف فتحات تصريف المياه داخل نفق الشهيد محمد جمال الاكشر بمدينة طوخ مع استمرار غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمجلس بمتابعة الحالة العامة بالتعاون والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وتابع اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر بالإشتراك مع فرع مياه الشرب والصرف الصحى حملة لتطهير جميع غرف مياه الصرف لاحتمال سقوط أمطار غزيرة مرتقبة واستيعابها.

وقال رئيس المدينة إنه تم الاستعداد لسقوط أمطار غزيرة مرتقبة في الأيام المقبلة حيث تم تطهير كافة غرف الصرف فضلا عن تهذيب الأشجار لمنع سقوط اغصانها المواطنين وحمايتهم أضرار شدة الرياح والعواصف واصلاح صيانة الأسلاك الكهربائية

فيما شهدت مدن محافظة القليوبية، صباح اليوم الاربعاء لليوم الثاني علي التوالي سقوط أمطار متوسطه وصقيع ورياح على كافة أنحاء المحافظة، صاحبها نشاط بحركة الرياح، مع توقعات بزيادة سقوط الأمطار على مدن المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد المصرية بسقوط الأمطار