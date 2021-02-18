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عاجل.. تشغيل 4 رحلات روسية أسبوعيا لشرم الشيخ والغردقة بداية من 28 مارس

كتب:

أيمن حمزة
06:58 م | الخميس 18 فبراير 2021
تشغيل 4 رحلات أسبوعياً لشرم الشيخ والغردقة وذلك ابتداءً من 28 مارس المقبل

تشغيل 4 رحلات أسبوعياً لشرم الشيخ والغردقة وذلك ابتداءً من 28 مارس المقبل

وافقت سلطة الطيران، لشركة نورد ويلد الروسية، للقيام بـ4 رحلات أسبوعيا، وذلك ابتداءً من 28 مارس المقبل، بواقع رحلتين إلى مدينة الغردقة، ورحلتين إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك عقب موافقة السلطات الروسية، على عودة السياحة إلى مدينة شرم الشيخ والغردقة، التي توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى 31 أكتوبر 2015.

من جانبه صرح الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أن الشركة الروسية تقدمت إلى سلطة الطيران المدني، لتشغيل رحلاتها في 28 من مارس المقبل، على أن تكون مباشرة من المطارات الروسية إلى مطارى «شرم الشيخ والغردقة» على أن يتم زيادة الرحلات فور انتظام التشغيل.

وأضاف نوير، خلال تصريحات صحفية قبل قليل، كل المطارات المصرية تضاهي المطارات العالمية، من حيث الأمن والسلامة الجوية، ووجود أحدث أجهزة التفتيش في إنهاء إجراءات السفر والوصول، مشيرا إلى أن الوفد الأمني الروسي، الذي زار مطارى شرم الشيخ والغردقة، من مفتشي الأمن بوزارة النقل الروسية، قام مؤخرا بجولة تفتيشية، إستغرقت 7 أيام على مطارى شرم الشيخ والغردقة، وأشادوا بالاجراءات الامنية المتبعة بالمطارين.

وكانت السلطات الروسية، أعادت رحلات مصر للطيران وايرفلوت العام الماضي، بشرط عدم توجهة الركاب الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ بالطيران، والتوجه بريا فقط.

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