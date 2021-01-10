المئات يشيعون جنازة وكيل صحة القليوبية بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

شيع مئات المواطنين جثمان الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بقرية بسنتواي التابعة لمركز أبو حمص، وشارك في صلاة الجنازة محافظا البحيرة والقليوبية، في الوقت الذي قدم فيه القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديرية الصحة، واجب العزاء لأسرة الفقيد.

واحتشد المئات من أهالي مركز أبو حمص بالبحيرة، لوداع الفقيد الدكتور حمدي الطباخ، وسط إجراءات احترازية مكثفة، والتزم جميع المعزيين بارتداء الكمامات وتنفيذ التباعد الاجتماعي.

وأدى المشيعيون صلاة الجنازة بملعب مركز شباب قرية بسنتواي، وكان في المقدمة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والعديد من القيادات التنفيذية والمحافظة.

وقدم المحافظان واجب العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

صفحات التواصل الاجتماعي تتحول إلى سرادق عزاء

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة القليوبية، لدفتر عزاء للدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في القليوبة، بعد إعلان وفاته متأثرا بوفاته بكورونا.

وشهدت الأيام الأخيرة للفقيد تدهور حالته الصحية داخل العناية المركزة بمستشفى العجوزة، خاصة أنه كان مصابًا بتليف في الرئة.

ونعت محافظة القليوبية على صفحتها الرسمية، مساء أمس السبت، الدكتور حمدي الطباخ، وذكر«بمزيد من الحزن والأسى، ننعي فقيدنا الغالي الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والذي وافته المنية منذ قليل بمستشفي العجوزة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

يذكر أن محافظة القليوبية سجلت، أمس السبت، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة ، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11652 حالة.