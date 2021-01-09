جنازة وكيل صحة القليوبية في البحيرة والعزاء تلغرافيا

أكدت محافظة القليوبية، قبل قليل، أن وكيل وزارة الصحة الراحل، الدكتور حمدي الطباخ، الذي توفي اليوم السبت متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ستشيع جنازته في مسقط رأسه بقرية "سنتواي"، التابعة لمركز أبو حمص، في محافظة البحيرة، بعد صلاة ظهر غد الأحد.

كما أشارت محافظة القليوبية إلى أنه لن يتم إقامة عزاء لوكيل وزارة الصحة الراحل، بسبب ظروف جائحة كورونا، وتعليمات مجلس الوزراء بعد إقامة سرادقات عزاء، وأن العزاء سيكون تلغرافياً على العنوان التالي: دمنهور منطقة المعهد الديني برج الشيماء الدور التاسع.

وأعرب محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، مؤكداً أنه كان من القيادات التي تحملت الكثير من الأعباء طوال خدمته بالمحافظة، وخاصةً في ظل أزمة كورونا.

ونعى كل من الدكتور نصيف الحفناوي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور مجدي ثابت، نقيب الصيادلة، وكيل وزارة الصحة الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وكشف مقربون من الدكتور حمدي الطباخ عن أنه عقب الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، يوم 27 ديسمبر الماضي، تم نقله وحجزه بعزل قها، وفي اليوم التالي تم نقله إلى مستشفى العجوزة، ولكن ساءت حالته، نتيجة إصابته بتليف في الرئة،

كما أشارت المصادر إلى أن وكيل الوزارة قضى عدة أيام في استراحة المديرية بمدينة بنها، حيث كان يمر بوعكة صحية، صنفها الأطباء وقتها على أنها أعراض جلطة، ولكن مع مرور الوقت تببن أنها حالة كورونا، تأكدت بمسحة طبية.

وكان آخر ماكتبه "الطباخ" على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوكط، مطلع شهر يناير 2020: "اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب".

وتتضمن المنشور الذي جرى نشره في 10 يناير 2020، ذكرى منشور له قبل 7 سنوات، جاء فيه: "كل باك فسيبكى كل ناع فسينعى، كل مخلوق سيفنى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى".

ونعت محافظة القليوبية، عبر صفحتها الرسمية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، الذي توفى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وجاء في بيان: "بمزيد من الحزن والأسى ننعي فقيدنا الغالي الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والذي وافته المنيه منذ قليل بمستشفى العجوزة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".