سيولة مرورية في شوارع 4 محافظات.. وكثافة بمنطقة الفنادق بأسوان

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلاميتين ليندا عبداللطيف ودينا شرف، حركة المرور في 4 محافظات على مستوى الجمهورية، هي القاهرة وأسوان والإسماعيلية والفيوم، بالاستعانة بـ«GOOGLE MAPS».

القاهرة

وأظهرت الخريطة وجود سيولة مرورية على أغلب شوارع العاصمة؛ إذ تشهد منطقة عبدالمنعم رياض مرورا بالكوبري المتجه لمناطق الإسعاف ورمسيس، سيولة مرورية، إضافة لمناطق العباسية وغمرة والشرابية وحدائق القبة.

الفيوم

وأشارت الخريطة، إلى أن شوارع مدينة الفيوم تشهد سيولة مرورية، لاسيما الطريق الدائري بالمحافظة، إضافة لمداخل المدينة عند مستشفى الفيوم العام وحديقة الحيوان.

الإسماعيلية

وأظهرت الخريطة سيولة مرورية بالمحاور الرئيسية بالإسماعيلية مثل طريق الإسماعيلية الصحراوي، إضافة لطريق «الإسماعيلية – الزقازيق»، والطريق الدائري في اتجاه جامعة قناة السويس يشهد سيولة نسبية.

أسوان

وأوضحت الخريطة وجود سيولة مرورية في ميدان السادات، التي تقع في محيطها كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، كما يشهد كورنيش النيل سيولة مرورية، بينما منطقة الفنادق كثافة مرورية، وباقي الشارع سيولة.