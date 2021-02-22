«س وج».. كل ما تريد معرفته عن الامتحان التكميلي لطلاب صفوف النقل

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت المقبل، عقد امتحانات الترم الأول لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل اللجان الامتحانية.

وأنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، الاستعداد الكامل لامتحانات الترم الأول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على القائمين عليها من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأصدَرت وزارة التربية والتعليم، توجيهات لجميع المديريات التعليمية، بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من كورونا داخل اللجان الامتحانية، مع مراعاة عدم التكدس الطلاب داخل اللجان، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّ جميع المدارس جاهزة تمامًا، لعقد الامتحانات لجميع صفوف النقل، موضحا أن الوزارة قدمت كل المقترحات والحلول الممكنة لتقييم الطلاب، منوها إلى أنَّه لا يمكن عقد الامتحانات فى المنازل، بسبب كورونا.

وينشر «الوطن» كل يدور حول الامتحانات والامتحان التكميلي للطلاب، كما يلي:

- من هم الطلاب المستهدفين لحضور الامتحان التكميلي؟

الطلاب الذين سيؤدون الامتحان التكميلي هم الذين لم يؤدوا امتحان الترم الأول أو أدوا اختبار الترم الأول ولم يحققوا نسبة نجاح في المادة تصل إلى 25% أو 50% في المجموع الكلي الأساسي للامتحان.

- وهل الامتحان التكميلي في أي مادة سيكون متعدد التخصصات؟

نعم.. سيتمّ عقد الامتحان التكميلي بنفس مواصفات امتحانات التيرم الأول.

- ومتى سيتمّ عقد امتحانات الترم الأول لجميع صفوف النقل؟

تبدأ امتحانات الترم الأول من العام الدراسي الحالي 2020-2021، يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير الجاري وحتى 11 مارس المقبل، حيث تبدأ الامتحانات بالصف الأول الثانوي يوم 27 فبراير، والصف الثاني الثانوى 28 فبراير، والصف الرابع الابتدائي 28 فبراير، والصف الخامس الابتدائي 1 مارس، والصف السادس الابتدائي 2 مارس، والصف الأول الإعدادي 3 مارس، والصف الثانى الإعدادي 4 مارس، والصف الثالث الإعدادي 7 مارس.

- وهل ستكون جميع الامتحانات مجمعه لصفوف النقل؟

الامتحانات ستعقد مجمعة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثانى والثالث الإعدادي، على أن يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى كل مادة على حدة.

- هل ستعقد امتحانات النقل ورقيًا وأين؟

ستعقد امتحانات الترم الأول من العام الدراسي الحالي ورقييا بالمدارس لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية على أن تعقد إلكترونيًا بالمدارس أيضًا للصفين الأول والثاني الثانوي.