 «تعليم الجيزة» تبدأ تنفيذ قرار إلغاء الإجازات استعدادا للامتحانات

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الإثنين، تنفيذ قرار إلغاء كافة الإجازات الاستثنائية والتناوب بكافة المدارس والدواوين، لعودة جميع العاملين للعمل، اعتباراً من الإثنين الموافق 22 فبراير الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، والمزمع عقدها 27 فبراير الجاري وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أكدت أن المديرية انتهت من استعداداتها المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، وخصصت غرف عزل بالمدارس لعزل الطلاب المشتبه فيهم، بالإضافة إلى توزيع أعداد الطلاب بشكل متوازن على اللجان تجنباً للكثافة الطلابية.

وأشارات إلى أنه تم اتخاذ 13 إجراءً احترازياً لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ترصدها «الوطن» في السطور التالية:

1- قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

2- منع تداول الأدوات والمستلزمات المدرسية بين الطلاب في اللجان الامتحانية.

3- على كل طالب إحضار جميع الأدوات الكتابية الخاصة به اللازمة للامتحان.

4- قياس درجة حرارة المعلمين قبل دخول اللجان الامتحانية.

5- ضرورة التباعد الاجتماعي بين الطلاب على ألا تقل المسافة عن 2 متر.

6- الاستمرار في تعقيم الفصول الدراسية بالمدارس المقرر عقد الامتحانات فيها.

7- منع أولياء الأمور من الانتظار أمام المدارس تجنباً للازدحام.

8-قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

9- إلزام جميع الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.

10- تخصيص غرف عزل للطلاب المشتبه فيهم في المدارس أثناء فترة الامتحانات.

11- التعقيم المستمر للجان قبل وبعد الامتحانات.

12- الحرص على توفير جميع الأدوية اللازمة بغرف العزل بالمدارس في جميع المديريات التعليمية.

13- عدم السماح لأي طالب بدخول المدرسة يعاني من ارتفاع درجة الحرارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أمس الأحد، النماذج الاسترشادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، في مواد «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات والعلوم».

ولفت وزير التربية والتعليم إلى نجاح الوزارة في استكمال العام الدراسي 2019-2020، وسط ظروف بالغة الصعوبة، قد تكون أشد قسوة من الظروف الحالية، مشيراً إلى حرص جميع المديريات التعليمية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل المستمر على تعقيم لجان الامتحانات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.