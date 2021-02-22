مواعيد امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2021 الترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات النقل لجميع مراحل التعليم المختلفة في 27 فبراير الحالي، موضحة أنّ مواعيد امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2021، ستكون 1 مارس المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم تعقيم اللجان الامتحانية تزامنا مع عقد امتحانات الصف الخامس الابتدائي.

امتحانات الصف الخامس الابتدائي ورقيا بالمدارس

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات الصف الخامس الابتدائي ستعقد 1 مارس بشكل مجمع أو موحد متعدد التخصصات، في ظل جائحة فيروس كورونا، كما سيتم عقد امتحان الصف الرابع الابتدائي يوم 28 فبراير الحالي، وتعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2 مارس المقبل ورقيا في المدارس، وسط إجراءات صارمة لحماية الطلاب من خطر العدوى من فيروس كورونا.

امتحانات النقل ورقيا بالمدارس.. والصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات النقل ستعقد ورقيا بالمدارس، في الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي، على أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا بالمدارس، موضحا أنّ اللجان الامتحانية ستكون معقمة للوقاية من فيروس كورونا.

بدء الفصل الدراسي الثاني يوم 13 مارس وسط إجراءات الوقاية من كورونا

وأوضح شوقي، في تصريحات صحفية عنه، أنّ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020-2021، سيبدأ يوم السبت الموافق 13 مارس المقبل لجميع الطلاب، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، على أن يكون الحضور للمدارس اختياريا وليس إجباريا، لافتا إلى رفع الغياب من المدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة كانت حريصة على عقد الامتحانات لتقييم الطلاب، واستكمال العام الدراسي، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا.