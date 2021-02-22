سيارة نقل تقتحم مسجدا وتحطم كشك مواد غذائية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، من إعادة فتح طريق «سندوب - أجا»، باتجاه سندوب، بعد انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالطمي، وأنقذت العناية الإلهية المنطقة من كارثة محققة، حيث توقفت السيارة قبل اصطدمها بمحول كهرباء على جانب الطريق.

وتمكنت لوادر رئاسة المركز من إزاحة كميات كبيرة من الطمي من المكان، وفتح الطريق أمام سير السيارات، فيما ظلت السيارة النقل على وضعها في انتظار وصول ونش كبير لتحريكها من مكانها.

انتقل إلى مكان الحادث هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة المنصورة، ومحمود إسماعيل، نائب رئيس المركز، وتبين انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بالطمي والطين، على جانب طريق «سندوب – أجا»، أمام هندسة كهرباء قرى المنصورة، في نطاق عزبة «فاطمة هانم».

واستدعى رئيس المركز المعدات والحملة الميكانيكية، وتم رفع الطمي من الطريق، وإعادة فتح الطريق وانتظام حركة المرور بالطريق.

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وتمكن الأهالي، باستخدام صاروخ كهربائي، من إخراج سائق السيارة، ويدعى «محمد إبراهيم علي»، والذي أصيب في الحادث عقب انقلاب السيارة رقم «د ق ص 4682» وخلفها مقطورة رقم «د أ ط 8675»، فيما أصيب صاحب كشك على جانب الطريق، تسببت السيارة في تحطيمه، وجرى نقل المصابين للمستشفى للعلاج.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة في مدخل مدينة المنصورة، باتجاه سندوب، عقب نزولها من كوبري منية سندوب العلوي، مما تسبب في تحطيم السلالم الخارجية لـ«مسجد الفتح»، وأحد الأعمدة الإنارة، وكشك لبيع المواد الغذائية، وأنقذت العناية الإلهية المنطقة من كارثة محققة، حيث توقفت السيارة قبل أمتار قليلة من محول كهرباء بالمنطقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.