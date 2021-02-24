«كتلة صخرية» تؤجل تسليم أراضي حدائق أكتوبر الجديدة لمدة شهرين

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر الجديدة، وقف تسليم بعض أراضي قرعة 2016 لعدد من المواطنين، عقب اكتشاف كتلة جبلية بهذه الأراضي، وهو ما يزيد من الأعباء على الملاك.

وأكد المهندس يسري عبدالرحمن، مدير عام المساحة، أنه سيتم إزالة الكتلة الجبلية خلال شهرين فقط، وتسليم جميع الأراضي لأصحابها فور إزالة كافة العقبات، مشيراً إلى أن جهاز المدينة فوجئ بوجود كتلة صخرية عقب انتهاء أعمال الترفيق، ما تسبب في تأجيل تسليم الأراضي لأصحابها، حتى لا تمثل عبئًا جديدًا على المواطنين.

وأضاف، نعمل الآن على تسليم باقي القطع الممهدة للمواطنين، ونتلقى شكاوى أي مواطن ونعمل على حلها فوراً، مؤكدا أن الجهاز لا يدخر وسعاً في إدخال البهجة والسعادة على الملاك الجدد.

الانتهاء من المباني الخدمية بنسبة 83%.. وتسليم 11 ألف وحدة إسكان اجتماعي

كان المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أعلن الانتهاء من 32 ألف وحدة سكنية، حيث تم تسليم ما يقرب من 11 ألف وحدة، وكذلك الانتهاء من 83% من إجمالي المباني الخدمية بداخل المدينة، مؤكدًا قيام الجهاز مع شرطة التعمير بإزالة التعديات على المناطق السكنية المختلفة، وذلك للعودة بالمكان الى الشكل الحضاري والآمن والوصول إلى خدمة عالية المستوى.

وأوضح رئيس الجهاز، أن خطة العام الماضي كانت بقيمة 5.2 مليار جنيه، وقد تحققت بالكامل، والعام الحالي، بلغت 3.919 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل خطه العام المقبل غلى 4.108 مليار جنيه، نظرا للبدء في تنفيذ محطة صرف 2، وكذلك محطة توليد كهرباء وكذلك عدد من المشاريع الخدمية المهمة للمناطق.

حصيلة حجز الطرح التكميلي للأراضي المميزة بلغت 10% فقط

وكانت « الوطن» علمت من مصادرها الخاصة، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن حصيلة حجز الطرح التكميلي للأراضي المميزة للخاسرين من الطرح الأخير، بلغت 10% فقط، وأن إجمالي عدد القطع التي تم حجزها بالقرعة هي 38 قطعة فقط، من إجمالي 380 قطعة مطروحة في التكميلية أي نسبة 10%، وهو ما يفسر إحتمالية إمتناع المتقدمين عن الحجز، بسبب سعر الأراضي المتاحة، حيث تم الطرح بأسعار مبالغ فيها، مقاونة بأسعار القراعات السابقة ومواقع الأراضي بها، والاحتمالية الثانية، أن تكون أماكن الطرح غير جيدة بإستثناء أراضي مدينة الفيوم الجديدة، والتي تم حجزها خلال 40 ثانية فقط.

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع، إعادة طرح الأراضي التي لم يتم حجزها، خلال القرعة التكميلية القادمه لعام 2021، والمتوقع الإعلان عنها خلال مارس المقبل.