صاروخية ميندي تنقذ ريال مدريد من مفاجآت أتالانتا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه أتالانتا الإيطالي، بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعت كلا الفريقين، على ملعب «جيويس»، في ذهاب دور الـ16 من النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل فيرلاند ميندي هدف النادي الملكي الوحيد في الدقيقة 86 من تسديدة صاروخية.

وجاء هدف الميرنجي الوحيد من تصويبة صاروخية بعيدة المدى عن طريق الظهير الأيسر الدولي الفرنسي فيرلاند ميندي من خارج منطقة الجزاء بيمناه استقرت في أعلى المقص الأيسر.

ومن المقرر أن يلتقي كلا الفريقين من جديد، في الإياب، بإسبانيا، على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو»، في السادس عشر من شهر مارس.

على جانب آخر وبذات الجولة من البطولة الأوروبية الكبيرة، حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا بثنائية بيضاء، على حساب مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في المواجهة التي جمعت الجانبين على ملعب «بوشكاش آرينا» بالمجر.

وذلك بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، نقلها في وقت سابق بسبب قرارات الحكومة الألمانية بمنع دخول الوافدين من خارج ألمانيا إلى البلاد، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

سجل ثنائية مانشستر سيتي كلًا من: برناردو سيلفا في الدقيقة 29، وجابرييل خيسوس في الدقيقة 65.

وجاء هدف مان سيتي الأول، بعدما أرسل جواو كانسيلو تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها سيلفا برأسية من داخل نطقة الجزاء مرت على يمين الحارس سومر.

فيما جاء الهدف الثاني، بعدما أرسل كانسيلو تمريرة طولية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء قابلها بيرناردو سيلفا بتمريره برأسه وصلت لجيسوس أمام المرمى فسدد الأخير الكرة في الشباك.

ومن المقرر أن يلتقي كلا الفريقين، في إياب البطولة الأوروبية في السادس عشر من مارس المقبل.