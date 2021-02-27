حظك اليوم السبت 27-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد واثق من نفسه ويؤمن بقدراته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المال والوقت ليس مناسبا للمغامرة والتبذير وعليك اليوم أن تتأنى في قراراتك المهنية والشرائية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

عطارد في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تجتهد في الحفاظ على اللباقة والتركيز في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.