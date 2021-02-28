حظك اليوم الأحد 28-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

تكره امرأة برج القوس الكذب والرجل ضعيف الإرادة، كما تتصف بالتفاؤل الشديد والشغف لاكتشاف الأشياء الجديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا وعليك اليوم أن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.