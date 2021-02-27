بنك القاهرة يبتكر في دعم المجتمع ويرفع شعار «التوافق مع الاستدامة»

قوافل الخير والشتاء تجوب الجمهورية لدعم المواطنينمنذ أكثر من 66 عاماً من العمل فى مصر، وأكثر من 7500 موظف فى شبكة تغطى جميع المناطق المصرية، يدير بنك القاهرة أعماله بفاعلية وكفاءة لخدمة المجتمع المصرى، مستهدفاً زيادة تأثيره.. ليس فقط من حيث نجاح الأعمال ولكن أيضاً من خلال المشاركة فى دعم أفراد المجتمع بما لا يتعارض مع تحقيق نتائج مالية تتسم بالكفاءة العالية.. فعلى مدى العقود الماضية، كان بنك القاهرة يتبنى بشكل فعال مجموعة واسعة من مبادرات المسئولية المجتمعية والمساهمات خارج نطاق الخدمات المصرفية الأساسية، مما يوفر نهجاً مخصصاً وتأثيرات كبيرة نحو التنمية المجتمعية المستدامة فى مختلف المجالات.

المسئولية المجتمعية وتمكين المرأة والشباب في صدارة أولويات البنك

«المسئولية المجتمعية تأتى فى صدارة أولويات البنك، ونحرص دوماً على مراعاة البعد المجتمعى فى كافة السياسات والإجراءات التى نتبناها، وتقوم استراتيجية العمل ببنك القاهرة فى مجال العمل المجتمعى على عدة ركائز أساسية تتعلق بإطلاق العديد من المبادرات مستهدفة التمكين الاقتصادى لمختلف شرائح المجتمع وخاصة للشباب والمرأة المعيلة، والذى يستحوذ على نحو 90% من تلك المبادرات، انطلاقاً من حرص البنك البالغ على مساندة خطط الدولة المصرية فى مواجهة أى تحديات أو ظروف تواجه المجتمع».. بهذه الكلمات بدأت هايدى النحاس، رئيس قطاع الاتصال المؤسسى والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، حديثها مع «الوطن الاقتصادى».

وذكرت «النحاس» أن من أهم المبادرات التى قام بنك القاهرة بإطلاقها خلال عام 2020 كانت مبادرات التدريب والتشغيل وخلق فرص العمل، حيث يحرص بنك القاهرة على توجيه مساهماته لتوفير فرص العمل لمختلف شرائح المجتمع، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية تم توفير التدريب لـ500 متدرب داخل محافظة سوهاج فى مجال الحرف اليدوية، إلى جانب تمويل 2000 مشروع صغير للفئات الأكثر احتياجاً من الشباب والمرأة المعيلة فى صورة قروض حسنة.

وأضافت أن بنك القاهرة شارك خلال عام 2020 فى «مشروع أمل» بالتعاون مع مؤسسة MBC Hope لدعم المرأة المصرية فى مجال ريادة الأعمال ومساندة المشروعات النسائية الواعدة، حيث استمر المشروع على مدار عام كامل حصلت خلاله المشاركات على برنامج تدريبى متكامل ومعاونتهن على إقامة مشروعاتهن الخاصة وتمكينهن اقتصادياً.

وتابعت «النحاس» حديثها بأن بنك القاهرة وقّع اتفاقية تعاون مع مؤسسة عزة فهمى للتصميمات وصياغة المجوهرات لإطلاق مشروع «إحياء الحرف اليدوية» والتى يستفيد منها أكثر من 750 متدرباً من خلال حصولهم على ورش تدريبية مكثفة وتنفيذها بإدارة شركة عزة فهمى.

وذكرت أن البنك اهتم أيضاً بفئة «متحدى الإعاقة» فى جميع محافظات الجمهورية، من خلال توفير مشروعات إنتاجية لعدد 25 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مؤسسة الحسن.

وعلى صعيد آخر أشارت «النحاس» إلى أن بنك القاهرة شارك فى مشروعات تطوير القرى عبر عدة محاور تتعلق بإعادة تأهيل المدارس، وتطوير الوحدات الصحية، وتوصيل مياه الشرب النقية، وتنفيذ كافة أعمال البنية التحتية اللازمة للمنازل، وتوفير التدريب الحرفى لسكان القرية لإقامة مشروعات تدر دخلاً مستداماً، والتى كان آخرها قيام البنك بتنفيذ مشروع «المهنة الواحدة» بإحدى قرى محافظة المنيا، والذى يدر دخلاً مستداماً عبر توفير مراكب صيد وثلاجة أسماك تمكنهم من ممارسة مهنة الصيد.

كما أوضحت أن بنك القاهرة شارك فى مساندة القطاع الطبى من خلال تطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات الجامعية والحكومية وإمدادها بالأجهزة الطبية فى شتى محافظات الجمهورية، ومنها مستشفيات قصر العينى وبنها الجامعى وغيرها، وذلك إلى جانب التبرع للعديد من المؤسسات وأبرزها مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، ومؤسسة الدكتور مجدى يعقوب للقلب، ومستشفى سرطان الأطفال 57357.

لم يكتفِ بنك القاهرة بهذا الحد، بل حصلت البيئة على نصيب من اهتمام البنك، وذلك ما أكدته «النحاس» خلال حوارها، قائله إن البنك أطلق خلال عام 2020 مبادرته «بى جرين bgreen» بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «اتحضّر للأخضر»، التى تستهدف رفع درجة الوعى لعملاء البنك ومورِّديه وكافة العاملين بأهمية تحقيق الاستدامة البيئية عبر عدة محاور تتعلق بتغير المناخ، ومشروعات إعادة التدوير بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 150 مدرسة فى مختلف المحافظات، ومبادرة تنظيف الشواطئ خلال موسم الصيف، وتبنى مشروع تنظيف نهر النيل، كما بادر البنك بإطلاق مبادرته الصديقة للبيئة عبر القيام بحملة زراعة سطح المبنى الإدارى للبنك ضمن المبادرة، وتبنى مشروع إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية بالبنك.

قوافل الخير والشتاء تجوب الجمهورية لدعم المواطنين

وأضافت أن قوافل الخير والشتاء تأتى فى مقدمة المبادرات التى يحرص بنك القاهرة على تنظيمها كاعتياد سنوى يتبناه البنك كل عام خلال شهر رمضان على مدار 8 أعوام وخلال موسم الشتاء على مدار 6 أعوام لتوفير احتياجات الأهالى بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة صعيد مصر، كما قام البنك خلال أيام عيد الأضحى المبارك بتوفير لحوم الأضاحى لنحو 15 ألف مستفيد من الأسر المستحقة بمختلف محافظات الجمهورية مع التركيز بشكل خاص على محافظات الصعيد.

أما على صعيد التعليم فأوضحت «النحاس» أن مجال التعليم يستحوذ على أهمية بالغة ضمن سياسات البنك، حيث قام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، يقوم بموجبه بتقديم منَح دراسية للطلاب المتميزين بالجامعات الأهلية الجديدة، إلى جانب إنشاء واحد من أحدث معامل تكنولوجيا المعلومات الأكثر تطوراً لمساندة الطلاب فى تجربتهم التعليمية المتميزة بتلك الجامعات، كما قام البنك بتقديم المنح الدراسية للطلاب المتميزين بالأكاديمية البحرية وجامعتَى زويل والنيل.

وفيما يخص القطاع الرياضى ذكرت أن البنك يحرص على دعم الأبطال الرياضيين فى مختلف المجالات، كما يشارك البنك فى مبادرة البنوك لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية التى تطلقها وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر، كما شارك البنك فى مبادرة «دراجتك صحتك» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب تطوير مراكز الشباب وآخرها تطوير مركز شباب بابل.

وتابعت «النحاس» حديثها بأن بنك القاهرة يولى اهتماماً خاصاً لمساندة الاقتصاد القومى والمشروعات القومية، وأبرزها التبرع لصندوق «تحيا مصر» خلال عام 2020 لصالح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لم تتوقف مساهمات بنك القاهرة فى دعم المجتمع عند هذا الحد، بل ذكرت هايدى النحاس أن البنك يدعم الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة من خلال توفير حياة أفضل لهم، وقد قام البنك خلال عام 2021 بتوفير الشنط المدرسية للأيتام بالتعاون مع مؤسسة الأورمان.

أما عن جهود بنك القاهرة خلال أزمة كورونا فقالت «النحاس» إن البنك اتخذ العديد من الإجراءات للدعم المجتمعى ومساندة خطط الدولة المصرية للتصدى للفيروس وتداعياته الاقتصادية، حيث قام البنك بتوجيه كل مخصصات الأنشطة الترويجية والحملات الإعلانية للبنك فى مواجهة الأزمة من خلال ضخ 40 مليون جنيه لدعم العمالة اليومية المتضررة.

البنك يوجه ميزانيته الإعلانية خلال فترة «كورونا» لدعم الاقتصاد والمواطن

ودعماً للقطاع الطبى أشارت إلى أن بنك القاهرة قام بتجهيز مبنى للحجر الصحى للمصابين بفيروس البنك يوجه ميزانيته الإعلانية خلال فترة «كورونا» لدعم الاقتصاد والمواطن تابع لمؤسسة أهل مصر للتنمية، وتزويده بكافة الاحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبى اللازم للمصابين، وذلك بطاقة استيعابية 200 سرير، وتوفير أجهزة تنفس صناعى لغرف العزل والرعاية المركزة بالمستشفيات الأكثر احتياجاً فى مختلف المحافظات، وخاصة محافظات الوجه القبلى، للتعافى من فيروس كورونا الوبائى بالتعاون مع بنك الشفاء المصرى، بالإضافة لتوفير الوقاية اللازمة للأطباء وطاقم التمريض المصرى من خلال إمداد المستشفيات الأكثر احتياجاً بالأطقم والكمامات الطبية الوقائية لتجنب العدوى لصالح مستشفيات القصر العينى.

وتابعت «النحاس» حديثها بأنه فى مجال الدعم الغذائى قام البنك بتوفير المساعدات الغذائية العاجلة لنحو 22 ألف أسرة من فئة العمالة غير المنتظمة.

وحول سؤالها عن خطط المسئولية المجتمعية لدى بنك القاهرة فى 2021 ذكرت «النحاس» أن العام الحالى سيشهد استمرار توسع البنك فى مجال العمل المجتمعى عبر إطلاق مبادرات عديدة تغطى كافة المجالات وتسهم فى توفير حياة أفضل للمستحقين، مع التركيز بشكل خاص على محور التدريب والتشغيل وخلق فرص العمل والتمكين الاقتصادى لمختلف الشرائح، وخاصة الشباب والمرأة المعيلة، وتستحوذ المبادرات التى تطلقها الدولة على أهمية بالغة ضمن خطط البنك وسياساته من خلال المشاركة فى دعم تلك الأنشطة المتنوعة التى تنظمها مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الأنشطة الشبابية والرياضية، والمشروعات التى يتم تنفيذها من خلال صندوق تحيا مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة.

واستكملت أنه من المستهدف خلال العام الجارى 2021 استمرار مبادرة bgreen لما لها من أهمية بالغة فى تحقيق الاستدامة البيئية وتغيير المناخ ودعم الاقتصاد الأخضر، مضيفة أنه يجرى العمل حالياً للحصول على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) من خلال التوافق مع مبادئ الاستدامة ومراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية.

وفيما يتعلق بجهود البنك فى مواجهة أزمة كورونا أشارت «النحاس» إلى أن البنك مستمر فى دعم ومساندة المجتمع من خلال دعم ومساندة الفئات الأكثر تضرراً ومساندة الأطقم الطبية والقطاع الصحى فى مصر، كما يشارك البنك حالياً فى مبادرة البنوك للمساندة فى إتاحة لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر استحقاقاً، بالتعاون مع «صندوق تحيا مصر» وبمشاركة البنوك أعضاء اتحاد بنوك مصر.

مجلس الإدارة يحرص على زيادة المخصصات المالية السنوية لها

وأنهت «النحاس» حديثها بأنه دائماً ما يحرص مجلس إدارة بنك القاهرة، بقيادة طارق فايد، على زيادة المخصصات المالية لتغطى كافة أوجه الإنفاق المتنوعة التى يقوم البنك بضخها سنوياً.