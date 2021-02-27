رش طلاب بمطهرات في امتحان بتربية المنصورة «فيديو»

تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، مقطع فيديو لموظف بجامعة المنصورة وهو يستخدم «موتور» رش بأحد مدرجات كلية التربية، لرش المطهرات على طالبات أثناء جلوسهن داخل المدرج، ما تسبب في حالة من السخرية بين المتابعين، ما جعل إحدى الصفحات تشبه المشهد بآخر من فيلم «الباشد تلميذ» عند أمسك الفنان كريم عبد العزيز بخرطوم الإطفاء لفض حفل زفاف.

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وعلق حساب باسم لاميس بشير، كاتباً: «والله العظيم حصل كنت قعدت وفجأه رجل زي كده دخل قومي يا أنسة قومي يا بنتي، وفضل يرش على الكراسي ويرش علينا كنت هموت من الضحك وانا واقفه»، فيما شبه حساب باسم أسامة علي، الموظف بالبدلة الصفراء بشخصية «حزلقوم» التي قام بها الفنان أحمد مكي في فيلم لا تراجع ولا استسلام، عندما تنكر في زي موزة.

ومن جانبها أعلن جامعة المنصورة، أن الواقعة كانت في كلية التربية بعد الامتحان، وأنها أحالت الواقعة للتحقيق.

وذكرت الجامعة في بيان لها: «في إطار ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن فيديو نسب لجامعة المنصورة لأحد العاملين يقوم بإجراء عملية تعقيم إحدى قاعات الامتحانات بشكل لا يتوافق مع معايير وأسلوب إجراء عمليات التعقيم، وبالتحرى تبين صحة الواقعة بأحد قاعات الامتحان بكلية التربية.

وأضافت: «وأثناء قيام احد العاملين بتعقيم إحدى قاعات الامتحان في فترة الاستراحة بين الامتحانات و المخصصة لتعقيم القاعات بين فترات الامتحان المختلفة، وفقا للإجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة أثناء الامتحانات، قام مجموعة من الطلاب بالدخول لقاعة الإمتحان قبل الانتهاء من عملية التعقيم واستمر العامل في عملية التعقيم رغم تواجد الطلاب، مخالفا بذلك القواعد المتبعة فى هذا الشأن».

وأكدت أن إدارة الجامعة قامت باحالة الواقعة للتحقيق وسيتم توقيع العقوبة الرادعة للمسئولين عن ذلك.