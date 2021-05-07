حظك اليوم الجمعة 7-5-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بحبه للسفر والتنقل وقضاء وقت ممتع مع أصدقاءه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة خدمة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك، فقط انتبه في الأمور القانونية وكن ملتزما.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا يُنسى.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي كساب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.