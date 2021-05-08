حظك اليوم السبت 8-5-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء شخص ذكي جدا، قائد ماهر، ومخلص جدا في عمله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات وقد تتوافر أمامك اليوم إمكانيات للتقدم، ويعدك ذلك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

عطارد في مربع برجك وعليك أن تتأنى في ردود أفعالك، فالاندفاع ليس في صالحك، ومع ذلك يمكنك أن تقترب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، وبوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.