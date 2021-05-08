وجيدة أنور: المواطن مش عارف خطورة الوضع وكان نفسنا الإغلاق يكون كامل

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الشخص المصاب بكورونا ولا تظهر عليه أعراض، يمكن أن ينقل العدوى عن طريق الحديث لشخص بالقرب منه، ولا يوجد شرط بأن يكون هذا الشخص المصاب يعاني من السعال ويخرج منه إفرازات، وبالتالي يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية الأساسية وهي التباعد وارتداء الكمامة وغسيل الأيدي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

وأضافت «أنور»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، في رمضان، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أنه يجب على المطعمين بلقاح فيروس كورونا اتباع الإجراءات الاحترازية حيث يمكن أن يكون أخذ العدوى قبل التطعيم، خاصة أن الجرعة الأولى من اللقاحات تحمي الشخص بنسبة 50% والجرعة الثانية ترتفع لتصل 70%، وبالتالي يوجد 30% يمكن للشخص أن ينتقل إليه الفيروس.

وأوضحت أن الأجسام المضادة لا تتكون فور أخذ الجرعة الأولى من اللقاح، ولذلك لابد من أخذ الجرعة الثانية، ويتم قياس الأجسام المضادة في الجسم بعد 12 – 15 يوما من أخذ الجرعة الثانية، لافتة إلى أن جرعتي سينوفارم تعطي حماية للجسم بنسبة من 70 -80%، بينما استرازينيكا بنسبة 70%، واللقاح الروسي يصل لحوالي 80%.

وأشارت «أنور»، إلى أنه يفضل لأصحاب أمراض الجهاز المناعي أو من يتناول أدوية تهبط الجهاز المناعي، بعدم أخذ لقاحات كورونا، حيث لا توجد حتى الآن دراسات تشير إلى نوع معين من اللقاح يفضل أخذه لهذه الفئات، وهذا ينطبق أيضا على الحوامل والأطفال.

وأكدت أن الفترة الماضية لم يلتزم معظم الناس بالإجراءات الاحترازية، عكس الموجة الأولى حيث كان هناك رسائل تثقيفية في الإعلام والجامعات كانت أكثر، «مش فاهمة ليه المواطن مش قادر يعرف خطورة الموقف»، مبدية تأييدها للقرارات الحكومية لمواجهة كورونا في العيد «كان نفسنا الإغلاق يكون كامل من حرصنا على صحة المواطنين».