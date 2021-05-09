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حظك اليوم الأحد 9-5-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:03 ص | الأحد 09 مايو 2021
برج الحمل

برج الحمل

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه طموح جدًا وعلى استعداد للذهاب إلى نهاية العالم من أجل أهدافه، ليبحث عن الأفضل دون النظر إلى الصعاب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

 القمر في برجك يساعدك على تحقيق تقدم واليوم تشارك من حولك بأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل العلاقات يساعدانك أن تبدو مميزًا وتعدك بأوقات عاطفية سعيدة.

  

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

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