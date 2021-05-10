أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 10-5-2021 في مصر

بالتزامن مع بدء موسم الصيف، تهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي لأهميتها في إمداد الجسم بالمعادن التي يحتاجها في درجات الحرارة الشديدة، واستمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها الوطن لمتابعيها بشكل يومي، ونستعرض في السطور الآتية أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الاثنين الموافق 10 مايو، في السوق المصرية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ ما بين 40 لـ 50 جنيها.

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز اليوم في الأسواق نحو 10 جنيهات.

سعر الرمان

وتراوح سعر الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات

سعر البرتقال

وسعر البرتقال 10 جنيهات للكيلو.

سعر الجوافة

بلغ سعر كيلو الجوافة في الأسواق اليوم نحو 8 جنيهات.

سعر الفراولة

بلغ سعر كيلو الفراولة نحو 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الفلفل ألوان في الأسواق بين 15 جنيها إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الجزر

تراوح سعر الجزر بالأسواق اليوم بين 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.

سعر الخس الكابوتشي

بلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم نحو 5 جنيهات.

سعر الكوسة

وصل سعر الكوسة اليوم إلى 6 جنيهات.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل من 1.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الفاصوليا

وبلغ سعر الفاصوليا اليوم نحو 10 جنيهات للكيلو.

سعر الثوم

تراوح سعر الثوم اليوم في الأسواق بين 5 إلى 9 جنيهات.

سعر البطاطس

بدأ سعر البطاطس في الأسواق اليوم بـ1.5 جنيه وصولا إلى 3 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سعر البسلة

تراوح سعر البسلة اليوم، بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر السبانخ

ووصل سعر السبانخ في الأسواق اليوم إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم بين جنيه ونصف الجنيه حتى 3 جنيهات للكيلو.