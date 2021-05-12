التصريح بدفن جثة سائق وابن شقيقه لقيا مصرعهما في حادث مروع بالمنوفية

صرحت نيابة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بدفن جثة سائق تروسيكل، وابن شقيقه، لقيا مصرعهما في حادث مروع علي طريق بركة السبع، عندما دهستهما سيارة نقل ثقيل، تسبب في وفاتهما في الحال فضلا عن إصابة إثنين آخرين .

تفاصيل مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث

تعود تفاصيل الواقعة إلي وفاة سائق تروسيكل، وابن شقيقه في حادث مروع علي طريق بركة السبع بمحافظة المنوفية، وأصابة شقيقه المتوفي الأول وشقيق المتوفي الثاني، في حادث دهس تريلا لتروسيكل، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث لمعرفة ملابسات الواقعة، بينما فر سائق سيارة النقل الثقيل بعد الحادث .

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع «ش.ع»، سائق تروسيكل، وإبن شقيقه «ي.م»، وإصابة نجل سائق التروسيكل «ع.ش» 4 سنوات، وابن عمه «م.م»، 9 سنوات، في حادث دهس تريلا لتروسيكل على طريق بركة السبع .

حادث بين 3 سيارات علي الطريق الإقليمي

علي صعيد متصل، وقع حادث مروع بين 3 سيارت على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في محيط مركز الباجور، وانتقل إلى مكان الحادث عدد من القيادات الأمنية والمحلية للوقوف على مجهودات رفع السيارات وتسيير الطريق، ووجه محافظ المنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بالاشراف على إعادة تسيير حركة السيارات بعد وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات نقل ثقيل ونقل متوسط وسيارة ملاكي .

وانتقل إلى مكان الحادث العقيد حسن النشال مأمور مركز الباجور، وقيادات مركز الشرطة، وضباط إدارة مرور لتسيير حركة سير السيارات ورفع أثار الحادث الذي وقع على الطريق الأقليمي في دائرة المركز، كما دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمعداتها والتنسيق مع الحماية المدنية والمرور .