في أول أيام العيد.. «التعليم»: المنصات الرقمية مستمرة في شرح المقررات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استمرار القنوات التعليمية في شرح المقررات الدراسية للطلاب، في أول أيام العيد، موضحة أن المنصات التعليمية حريصة على استكمال شرح المقررات الدراسية للطلاب قبل بدء الامتحانات، بالإضافة إلى شرح الدورس العلمية كنوع من الاطلاع لجميع المراحل التعليمية.

وقدمت «قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الإعدادية»، شرحًا مبسطًا حول تطور دور المرأة في العمل الوطني من درس «الحياة النيابية والحزبية ودور المرأة في العمل الوطني»، في مادة الدراسات الاجتماعية، وأوضحت القناة أن الشرح عبارة عن معلومات قدمها أحد معلمي المادة، يوضح مراحل تطور دور المرأة في الأعمال الوطنية، وذلك ضمن المقرر الدراسي على طلاب الصف الثالث الإعدادي.

وأكدت الوزارة، أنه تم شرح بعض المقررات في مادة اللغة الأجنبية الأولى، ومراجعة قاعدة الماضي التام، أو «Past Perfect»، مع شرح القاعدة والكلمات الدالة عليها، وذلك من درس «Animal Stories»، لافته إلى أن القناة خصصت جولة حول العالم للتعرف على معالم وثقافات مختلفة، مؤكدة على الطلاب ضرورة وضع هذه الجولة في خططهم المستقبلية للقيام بها فعليًا.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن الجولة لواحدة من أشهر الحدائق المائية في العالم، وهي حديقة ياس ووتر وورلد، موضحة أنها تقع في مدينة أبوظبي، وتضم الكثير من الأماكن الترفيهية الشيقة للزوار، ويوجد بها الكثير من المطاعم الرائعة، والأنشطة الممتعة مثل ركوب الخيل وركوب الأمواج.

وفي سياق متصل، قدمت قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الإبتدائية، شرحًا لطلاب الصف السادس الإبتدائي لدرس «امتصاص ونقل المياه والأملاح المعدنية في النباتات» في مادة العلوم، بالإضافة إلى شرح الخصائص المميزة للكائنات الحية القيام بعملية الإخراج، والتى تسمى فى عالم النبات عملية النتح، مؤكدة أنها توضح مفهوم عملية النتح عند النباتات في درس «امتصاص وانتقال الماء والأملاح المعدنية فى النبات» فى مادة العلوم، مشيرة إلى أنه تم شرح أنواع الحدث بالتفصيل وبعض الأمثلة عليه من درس «الاحتمال» فى مادة الرياضيات لطلاب الصف الرابع الإبتدائي.