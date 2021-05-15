تحرير 209 محاضر ضد مخالفي إجراءات مجابهة كورونا ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصةً بأماكن تقديم الخدمات، مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وناقش محافظ بني سويف تقريراً عرضه السكرتير العام، اللواء جمال مسعود، والذي تضمن الإشارة إلى أن اليوم السبت قد تم تحرير 209 محاضر لعدد من الأشخاص، لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، فيما تم غلق بعض المحال التجارية، وذلك لمخالفتها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، ومخالفة القرارات الوزارية.

وأكد المحافظ على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ تفعيله "مطلع يناير الماضي"، والغلق الكامل لدور المناسبات، مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وكشف التقرير عن تحرير 120 بمركز ومدينة بني سويف، و12 بمركز ناصر، و15 بالواسطى، و5 بمركز ببا، و35 بالفشن، و12 بإهناسيا، و10 بسمسطا، فيما تم غلق بعض المحال التجارية، وذلك لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المعمول بها.