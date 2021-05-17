بينها عدم نظافة أدوات العجين .. تحرير 294 محضرا لمخابز بلدية ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن ضبط 294 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، اليوم الإثنين، خلال عدة حملات تموينية شنتها الأجهزة المعنية من مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين ومكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة على مختلف المخابز البلدية خلال 10 أيام.

وأشار في بيان له، اليوم، إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 36 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و20 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 58 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و18 محضرا للتصرف في 99 جوال دقيق مدعم، 31 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و59 محضرا للتوقف عن العمل خلال المواعيد الرسمية، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و66 محضرا لعدم نظافة المخابز وأدوات العجين.

و شدًد محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

وناقش «غنيم»، تقريرا أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية، في الفترة من 6 إلى 16 مايو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات التي تم تنفيذها على مدار تلك الفترة.