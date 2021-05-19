بعد سرقة حساب الشناوي.. أخطاء شائعة تجعل حساباتك متاحة للهاكر بسهولة

في ظل التطور التكنولوجي العالمي، ازدادت عمليات القرصنة الإلكترونية مؤخرا، والتي طالت مؤسسات حكومية وحسابات خاصة بالمشاهير والنجوم، وآخرهم محمد الشناوي لاعب النادي الأهلي، ما يدفع نحو الاهتمام بحماية مستمرة وتغيير الكلمات السرية الخاصة بحسابات المستخدمين من وقت لآخر.

خبراء يعدون قائمة الكلمات السرية الأكثر خطورة

وأعدّ خبراء في شركة الأمن السيبراني Nexor، قائمة تضم أكثرَ الكلمات خطورة والأقل أمانا، والتي يستخدمها العديد من المواطنين ومنها:

أسماء الكلاب الشائعة.

البرامج التلفزيونية الشهيرة.

الفرق الرياضية.

ونصحت شركة «نيكسور» العالمية، مستخدمي وسائل التواصل بتغيير كلمات المرور حال استخدام كلمات المرور التي ذُكرت، واستبدالها بكلمات مرور أكثر غموضا لمنع اختراق الحسابات.

نصائح لعدم اختراق حسابك

وفقا للخبراء في مجال التكنولوجيا، يوجد العديد من النصائح التي يجب أن يتبعها مستخدمي مواقع التواصل، ومنها:

- الاشتراك في بعض مواقع الإنترنت التي تتطلب إنشاء كلمات مرور تتميز بمجموعة من الأحرف والأرقام والأحرف الفريدة.

- تمكين المصادقة الثنائية، والذي يتطلب تقديم المستخدم لجزء إضافي من المعلومات مثل رمز التعريف الشخصي المرسل عبر رسالة نصية، وما شابه.

- استخدام كلمات مرور يزيد طولها عن 12 حرفا.

- عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو حساسة عبر الهاتف والتحقق جيدا من الاتصالات المشبوهة طوال الوقت.

أشهر الأخطاء الشائعة بين المستخدمين

وكشف المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني، عن أنّ هناك ما لا يقل عن 15% من سكان إنجلترا يستخدمون اسم حيوانهم الأليف ككلمة مرور لحساباتهم الشخصية على الإنترنت.

كما وجد استطلاع رأي داخل إنجلترا أنّ 14% يستخدمون أسماء أفراد العائلة، و13% يستخدمون تاريخا مهما مثل عيد ميلاد، و6% يستخدمون فريقهم الرياضي المفضل.

عقوبة الاعتداء على حساب خاص.. قد تصل لـ100 ألف جنيه

وبحسب المادة 18 بقانون «الجريمة الالكترونية»، فإنّ جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، يعاقب بشأنها بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين.