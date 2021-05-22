توريد 184 الف طن قمح بنسبة مستهدف 92% ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة من القمح منذ بدء الموسم في 15 أبريل الماضي حتى اليوم، إلى 183 ألفًا و899 طنًا و352 كجم، بنسبة 91.9% من المستهدف توريده هذا العام.

وناقش محافظ بني سويف، تقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021؛ للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وأكد تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والماليةبالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

يُشار أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألفًا و416 فدانًا على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى مليوني و221 ألفًا و488 إردبًا، بما يعادل 333 ألفًا و556 طنًا، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 الف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، بجانب أكثر من 30 مركزًا للتجميع بمراكز ومدن المحافظة.

وتابع محافظ بني سويف التسهيلات المقدمة للمزارعين عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.