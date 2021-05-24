«التعليم» تعلن توفير إجابات أسئلة الامتحان التجريبي على موقعها

كشفت الدكتورة هناء قاسم، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للغة العربية، أنه تم توفير نماذج للإجابة على أسئلة الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة الذي عقد أمس.

وأضافت «هناء» في تصريحات لها على جروب «طلاب وطالبات مصر» عبر تطبيق «واتساب»، أن الإجابة ستكون متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 سيعقد إلكترونيا في المدارس، موضحا أنه سيتم البت في صعوبة امتحان اللغة الألمانية الذي عقد أمس.

«شوقي»: سيتم الإعلان عن تفاصيل الامتحانات النهائية للثانوية العامة خلال أيام

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021 تهدف إلى تدريب الطلاب على نموذج الامتحانات النهائية وطبيعة الأسئلة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة على توفير تعليم متميز لجميع الطلاب، موضحا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الامتحانات النهائية خلال أيام، مشيرا إلى أنه سيتم عقد الامتحانات وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور طارق شوقي أن الامتحانات النهائية ستعقد إلكترونيا ولا تحتوي على أي أسئلة مقالية، مشددا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاطلاع على شرح المقررات الدراسية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم على جميع المنصات التعليمية.

ولفت وزير التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، موضحا أنه سيتم عقد الامتحانات منفصلة، مشيرا إلى أن الوزارة شددت على مديريات التربية والتعليم بضرورة الاستعداد للامتحانات جيدا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت المديريات في مختلف المحافظات بضرورة حصر أعداد المعلمين في مرحلة الثانوية العامة والثانوية الفنية، لتلقيهم لقاح فيروس كورونا المستجد.