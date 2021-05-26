جنيها واحدا فقط.. ارتفاع أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم

يبحث الكثيرون يوميا عن أسعار الذهب، في إطار اهتمامهم بشراء المعدن الأصفر لادخاره أو للزينة، خاصة في ظل تذبذب المعدن الأصفر عالميا ومحليًا، بسبب ضبابية المشهد، وارتفع المعدن النفيس في نهاية معاملات اليوم، في البورصات العالمية، بواقع جنيهًا واحدًا في الجرام، حيث ارتفع عيار 24 من 928 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية إلي 929 جنيهًا في نهاية اليوم.

وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، فضلًا عن أسعار الأعيرة الأخرى، وكذلك الجنيه الذهب في محلات الصاغة في نهاية تعاملات اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم الأربعاء بين 927 إلى 929 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 811 إلى 813 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء بين 695 و697 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، بين 6488 و6504 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب

وتراوح سعر كلو الذهب اليوم بين 926,857 إلى 929,143 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، نهاية اليوم الأربعاء الموافق 26 مايو، 954.91 جنيه، و60.90 دولار أمريكي، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بأسواق المال 835.19 جنيه، و53.29 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال، 716.19 جنيه، و45.67 دولار أمريكي، ووصل سعر الجنيه إلى 6,685 جنيه و426.29 دولار، وسجل كيلو الذهب 954,909 جنيه و60,8975 دولار، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وذكر إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، عدة أسباب لارتفاع سعر الذهب، منها سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.