حظك اليوم الجمعة 28-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الدلو بتقلب المزاج، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الضغوط وتوتر علاقاته بالمحيطين، كما أنه يتمسك بوجهة نظره وتعد هذه الصفات من أبرز عيوبه.

وتقدم «الوطن» حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الحياة ليست سهلة، وعليك أن تتجنب المواجهات والزم التواضع، وكن مستعدا للتخطيط ولإعادة حساباتك في سرية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم ألا تبالغ في انفعالاتك، وحاول أن تلزم الهدوء والصمت، واستمع للآخرين أكثر مما تتكلم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.