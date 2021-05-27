حظك اليوم الخميس 27-5-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو شخصية اجتماعية ومرحة يحب الانخراط مع الآخرين وحضور المناسبات المختلفة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بلقاءات جديدة ويمنحك الفرصة لإثبات وجودك وتغيير بعض الأفكار.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تشعر بأهميتك لدى الجنس الآخر ويملي عليك ذلك أن تتصرف برقي.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.