«بحاول أفوق التوقعات».. الصاوي يكشف تفاصيل مشهد الانتحار في «اللي ملوش كبير»

قال الفنان خالد الصاوي، إنه يسعى إلى تقديم أعمال فنية تفوق توقع الجمهور، موضحًا: «الجمهور يستقبلني ويحتضني في كل مكان، وإذا لم أقدم لهم ما يفوق توقعهم لن أكون سعيدا، إنما أنا مش هعيش على عمل أو عملين كويسين».

وتطرق الصاوي، خلال حواره ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «CBC»، إلى مشهد «الانتحار» في مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي عُرض في شهر رمضان المنصرم: «المشهد كان صعب جدا ومكتوب كويس، واتعمل مرة واحدة، وشفت المشهد مرتين بس بعد العرض، أنا بتفرج على المشاهد مع الناس ومش بروح أشوف المونتاج».

وتابع: «كنت بكلم نفسي في المشهد وكان عندي تحدي، وهو إني أقول الكلمة ومردش بس أعمل ريأكشن، لأن الحاجات دي لو اتعملت بسرعة كبيرة في التمثيل هيدي المشاهد إحساس إن في شخصيتين، وده كان تحدي بالنسبة لي، ولما روحت بعد تصوير المشهد حسيت إني جايب جول إلا ربع، وكنت مستني نجاحه مع الناس».

وواصل الفنان خالد الصاوي، حديثه عن المشهد، قائلا: «عمرو محمود ياسين كتب حاجات تدي الدليل بس عاوزة الممثل اللي يغوص»، موضحًا أنه يحفظ 50% من أي مشهد قبل التصوير، ثم يتحدث مع زملائه في أي أمور ليست مهمة، لكي تختمر الأفكار في رأسه.