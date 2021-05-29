تعرف على الأوراق المطلوبة لحجز شقة بإسكان الشباب

"إسكان الشباب".. أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، عن طرح عدد من الوحدات السكنية، ضمن مشروع إسكان الشباب، على أن يبدأ بيع كراسات شروط الحجز من الثلاثاء المقبل الموافق 1 يونيو، وحتى نهاية الشهر، مقابل 300 جنيه للكراسة، وذلك من داخل هيئة الأوقاف بمنطقة الدقي.

ومنذ الإعلان عن طرح تلك الوحدات السكنية، يتساءل عدد من المواطنين، من فئة الشباب، عن الأوراق المطلوبة للتقديم وحجز وحدة سكنية ضمن المشروع.

الأوراق المطلوبة لحجز شقة بإسكان الشباب

ووفقا لما أعلنته هيئة الأوقاف المصرية، تتمثل الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح فى تقديم المتقدم للحجز أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة.

بشرط ألا يزيد الدخل على 4750 جنيها للمتزوج، ولا عن 3500 جنيه للعازب.

بالإضافة إلى تقديم صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية، وصورة قسيمة الزوج للمتزوج.

وأصل إيصال مرافق حديث «كهرباء – غاز – مياه»، صورة إيصال جدية الحجز، وأخيرا كراسة الشروط.

موقع شقق إسكان الشباب

وتقع شقق إسكان الشباب داخل مدينتي السادات بمحافظة المنوفية والعاشر من رمضان بالشرقية، ويعرض الحجز في هذا المشروع للجمهور من جميع المحافظات.

نظام تخصيص

أما بالنسبة لنظام تخصيص شقق "إسكان الشباب" التابع لهيئة الأوقاف المصرية، فيكون بنظام القرعة العلنية، وليس بنظام الأولوية كما يحدث في مشروع الإسكان الاجتماعي.

وبعد انتهاء الفترة المخصصة للحجز سيعلن عن موعد للقرعة، وسيتم اختيار عدد من الحاجزين بشكل عشوائي، وفقا لعدد الوحدات الموجودة.

نظام السداد

وتختلف طرق السداد وأسعار الوحدات المطروحة للبيع وفقا للفرق بين مساحة الوحدات المطروحة، والتي تتراوح بين 60 وحتى 81 مترًا.

حيث يسدد العميل المتقدم للحجز مبلغ 15 ألف جنيه للنموذج الأول بالمساحة الأقل، و20 ألف جنيه للنموذج الآخر، وتأتي الأسعار وفقًا لأسلوب السداد.

إذ تتراوح سعر الشقة التي سيسدد ثمنها على 3 سنوات بـ168 ألف جنيه، والـ10 سنوات بـ200 ألف جنيه، والـ15 سنة بـ220 ألفا.