حقنة مخدرة تودي بحياة طالب بالمنوفية: «أمه وجدته ميتا في الحمام»

لقي طالب دبلوم بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، مصرعه إثر تعاطية حقنة مخدرة في منزله، وحاولت أسرته إنقاذه بالذهاب به إلى المستشفى ولكنه توفي في الحال.

وانتقلت قوات الشرطة ومباحث تلا إلى مكان الواقعة؛ لمعرفة ملابساتها وسؤال أسرته عن سبب الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

والدة طالب المنوفية: «دخلت عليه الحمام لقيته ميت»

وبسؤال والدة الطفل «أ.أ»، أكدت في التحقيقات أنها دخلت عليه الحمام فوجدته ملقي على الأرض وبجواره حقنة، مؤكدة ذهابهم به إلى المستشفى لعمل إنعاش رئوي ولكنه مات قبلها.

فيما سأل ضباط المباحث، الشهود، والحصول على تقرير طبي من المستشفى عن سبب الوفاة، وتبين أن الحقنة التي كانت بجواره مخدرات يتعاطاها الطالب.

مصرع طالب بعد تناوله حقنة مخدرة بالمنوفية

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع طالب دبلوم يدعى «أ.أ» ومقيم ببندر تلا، داخل الحمام أثناء تناول جرعة مخدرات بالحقن، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بدفن الجثة بعد عرضها على الطبيب الشرعي وتشريحها.