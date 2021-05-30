لطلاب الثانوية 2021.. الإجابة على امتحان 3 مواد من المنزل

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم الإجابة على امتحانات مواد التربية الدينية «الإسلامية والمسيحية»، ومادتى التربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء في المنازل، موضحة أن بقية الامتحانات ستعقد إلكترونياً في المدارس في لجان مراقبة جيداً، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، لافته إلى أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من التفاصيل المهمة عن الامتحانات خلال أيام.

وأضافت الوزارة، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد بنمط الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أنه تم الإعلان عن جدول المراجعات والتدريبات في جميع المواد الدراسية والتي يتم بثها على قناة مدرستنا 2 التعليمية، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد ورقياً لطلاب الإعادة والتقسيم، وسيتم تصحيحها إلكترونياً بنظام البابل شيت.

«شوقي» يقدم روشتة كيفية إدارة وقت الطلاب قبل الامتحانات

إلى ذلك، حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، التعرف على أهمية القراءة وكيفية تشجيع الأطفال على القراءة من أجل المتعة وليس من أجل الدراسة فقط، واكتشاف دور كتب الفراشة في تنمية مهارات الأطفال وذلك في ورشة العمل من York Press وبنك المعرفة المصري التى ستعقد بعد غدا الثلاثاء 1 يونيو المقبل في تمام الساعة السادسة مساءاً.

وأضاف «شوقي» في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن موسوعة الفراشة يمكن استخدامها لتنمية معارف الطلبة كما يمكن توظيفها لدعم المناهج الدراسية المختلفة في نظام التعليم الجديد «2.0»، مشجعاً الطلاب على ضرورة الإشتراك في ورشة العمل من York Press وبنك المعرفة المصري يوم السبت 12 يونيو المقبل في الساعة السادسة مساءاً.

وتابع: أنه في حالة معاناة الطلاب من عدم التنسيق بين الوقت المخصص للمذاكرة والامتحانات والوقت المخصص لقضاء وقت للمرح والهوايات، يجب عليهم حضور ورشة عمل للتعرف على كيفية تقوية مهارات المذاكرة يوم الثلاثاء 1 يونيو في الساعة الثامنة مساءاً على بنك المعرفة المصر، بالإضافة إلى اكتشاف أسرار إدارة وتنظيم الوقت.