الاعتداء على طبيب في مستشفى بالمنوفية.. المتهم كسر ذراعه وسب الممرضات

اعتدى أحد الأشخاص على طبيب في مستشفى تلا العام بمحافظة المنوفية، حيث قام أثناء تواجده برفقة زوجته للكشف عليها بالاعتداء على الطبيب وكسر ذراعه وقطع ملابسه، فضلا عن توجيه السباب له أمام جميع المرضى، بسبب رفض الزوج الحصول على تذكرة لدخول العيادات والتقدم على المرضى الموجودين بالصف، ما أدى إلى خروج الطبيب من العيادة فحدثت المشادة.

تفاصيل الاعتداء

وروى الدكتور أحمد طنطاوي، مدير مستشفى تلا العام، أن المتهم جاء إلى المستشفى برفقة زوجته في العيادات، وأثناء تواجده دخل لغرفة الكشف دون الحصول على تذكرة دخول متقدما على جميع الحضور من المرضى، فطلب الطبيب منه الحصول على التذكرة ولكنه رفض وأدخل زوجته لغرفة الكشف، فخرج الطبيب ورفض إجراء الكشف الطبي عليها لحين الحصول على تذكرة، واعتدى بالسب والقذف على اثنتين من الممرضات.

المتهم اعتدى على الطبيب وكسر ذراعه

وأضاف مدير مستشفى تلا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد خروج الطبيب لمسافة قصيرة اعتدى المتهم عليه بالسب والضرب حتى كسر ذراعه ومزق ملابسه، وتمكن أحد أفراد الأمن بالمستشفى من الإمساك به، موضحا أن المتهم لم يكن يحمل بطاقة رقم قومي، وتم إبلاغ الشرطة والتي ألقت القبض عليه، وحررت ضده محضرا بالواقعة في قسم شرطة تلا.

إخطار الاعتداء على طبيب مستشفى تلا بالمنوفية

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد باعتداء أحد المواطنين على طبيب الباطنة بمستشفى تلا العام وكسر ذراعه وتمزيق ملابسه، والقيام بالسب لاثنين من الممرضات، أثناء تواجد المتهم في المستشفى لعلاج زوجته، وألقت نقطة المستشفى القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.