فض فرح شعبي بالمنوفية.. والمحافظ يشدد على الإجراءات الاحترازية «صور»

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، بمحافظة المنوفية، بقيادة طارق أبو حطب نائب رئيس المركز والمدينة، وبحضور وسام الدويك رئيس الوحدة المحلية بالحامول، والشرطة من فض فرح شعبي بقرية الحامول، تنفيذا لتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لوباء كورونا المستجد.

وعلى الفور تم رفع الزينة وإنهاء الفرح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذا لقرارات الدولة المنظمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الدورية بنطاق قرى المركز للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف، على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل بحسم مع أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتلك الإجراءات.

وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة من اللجنة العليا لإدارة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال والمطاعم بداية من اليوم الثلاثاء 1 يونيو.

وأوضح محافظ المنوفية، أن اللجنة العليا لإدارة كورونا قد وافقت على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية اعتبارا من أول يونيو 2021 مع استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن مواعيد فتح جميع المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 مساء.