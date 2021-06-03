سلالة فيتنام الجديدة.. أسرع وأشرس وتنتقل بالهواء دون مخالطة مصابين

لم تلبث فيتنام أن تنجح في السيطرة على الإصابات المتزايدة بكورونا، حتى فوجئت بسلالة جديدة منتشرة على أرضها، والتي تسببت في ارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بكوفيد-19 مرة أخرى.

سلالة فيتنام الجديد المتحورة، قال عنها وزير الصحة الفيتنامي، نجوين ثانه لونغ، إنها انتشرت في 31 إقليما ومدينة من أصل 63 في فيتنام منذ أواخر أبريل، فيما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

أبرز المعلومات عن سلالة فيتنام الجديدة

السلالة الفيتنامية الجديدة المنتشرة مزيج ما بين السلالة الهندية والبريطانية، وتنتشر بسرعة كبيرة عن طريق الهواء، وشهدت إصابة الكثيرين من المواطنين رغم مرور أيام قليلة عليها حتى وصل عدد الإصابات إلى 3600 خلال أيام، وفقا لصحيفة «فن إكسبريس» الإلكترونية.

مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، أعرب في وقت سابق عن قلقه إزاء المنحني المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحورة لفيروس كورونا بالنسخة الفيتنامية المزدوجة بين البريطانية والهندية، ووصفهم أنهم أشد عدوى.

سلالة كورونا في فيتنام يزداد تركيزها في الحلق بسرعة وينتشر بقوة في الهواء والبيئة المحيطة وداخل الغرف، ويمثل المسنون والذين يعانون من أمراض شيخوخة أو أمراض مزمنة الأكثر عرضة للإصابة بتلك السلالة، حيث حذرت الدولة من أنه نظرًا لأن السلالة الجديدة أكثر عدوى، قد تتسبب في المزيد من الوفيات في الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.

طبيب: سلالة فيتنام الجديدة أسرع في الانتشار وأكثر سراشة

الدكتور حسنى سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العينى، قال إن تكوين سلالة جديدة في فيتنام مزدوجة من السلالاتين الهندية والبريطانية، قد يجعلها أسرع في الإنتشار، وفي المضاعفات، خاصة وأن السلالتين السابقتين من أخطر التحورات الحاصلة في عدوى فيروس «كوفيد 19».

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أنه بسبب انتقال سلالة كورونا في فيتنام عن طريق الهواء بسرعة، يمكن الإصابة بها دون التعرض المباشر أو المخالطة لأحد مصابي فيروس كورونا، بل يمكن أن يصاب بها الشخص في حال وجوده بمكان سبقه التواجد فيه شخص يحمل عدوى «كوفيد 19».

وأشار أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العينى، إلى أن مزيج السلالة الهندية مع البريطانية مكونين معًا سلالة كورونا الجديدة في فيتنام، قد يجعلها مقاومة للقاحات الحالية، وأسرع في الانتشار مقارنة بغيرها.