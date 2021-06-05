محافظات مصر في يوم.. ميت ينقذ رضيعا وشاب يأكل شنبه وعلاج الفطر الأسود

شهدت محافظات مصر خلال 24 ساعة الماضية مجموعة من الأحداث الساخنة، تقدم «الوطن»، أهم 9 أخبار منها، وبدأت بـ«طفل المقابر» في الإسماعيلية والذي عثر عليه الأهالي داخل قبر خلال ذهابهم لدفن ميت، وظنوا في البداية أنه طفل ميت إلا أن صراخه نبههم أنه على قيد الحياة، وأعلنت ابنة مريض بالفطر الأسود أن تكلفة العلاج اليومي لوالدها تبلغ 1600 جنيه، وشب حريق هائل في السويس فأحرق 10 كافتيريات وأكشاك وتجاوزت الخسائر 20 مليون جنيه، كما فوجئ أهالي كفر الشيخ بوفاة بائع داخل سوق الجمعة، وحذرت محافظة البحر الأحمر من حالة الطقس اليوم السبت، فيما تمكن رجال شواطئ دمياط من إنقاذ 38 شخصا من الغرق.

ميت ينقذ «رضيعا دفن حيا»

اكتشف مشيعون لجنازة طفل تعرض للغرق فى أحد شواطئ محافظة الإسماعيلية، وجود طفل رضيع داخل المقبرة التي سيتم دفن الطفل الغريق بها، فلم تمر ساعات قليلة على وضع الرضيعة داخل «مقبرة» في الإسماعيلية، إلا وجاء من ينقذه ويوضع مكانه في نفس القبر، في واقعة إنسانية هزت محافظة الإسماعيلية .. التفاصيل من هنــــا

1600 جنيه علاج يومي لمريض الفطر الأسود بسوهاج

لحظات صعبة عاشتها «ندي ممدوح محمود» 18 عامًا، الطالبة بالفرقة الأولي بكلية الحقوق جامعة سوهاج، بعد أن أصيب والدها البالغ من العمر 50 عاما، بمرض الفطر الأسود، على خلفية إصابته بفيروس كورونا وشفي منه، لتجد الفتاة نفسها تواجه كابوس عجزت أن تتحمله بمفردها، وبعد أن أهملت مديرية الصحة بسوهاج في علاج الحالة باعتبارها أول حالة في المحافظة، ما دعا جامعة سوهاج إلى فتح أبواب المستشفى الجامعي لوالد الطالبة، لتعيد لها الأمل من جديد في شفاء والدها من المرض.. التفاصيل من هنــــا

وفاة بائع في سوق الجمعة

فوجئ الأهالي في سوق الجمعة بمحافظة كفر الشيخ، بسقوط رجل كبير كبير في السن، ذي لحية بيضاء كثيفة، يرتدي جلبابا وحقيبة على كتفه، ويمسك بيده أشياءً، يقف في شارع رئيسي بمدينة الحامول، فجأة على الأرض وسط الشارع، فسارع إليه شابان، حاولا إفاقته دون جدوى، فيتصل أحد الشباب بالإسعاف بعدما فشلوا في إنقاذه ليتبين وفاته.. التفاصيل من هنــــا

حريق يدمر 10 كافتيريات وأكشاك بالسويس

دمر حريق هائل 7 كافتيريات و3 أكشاك بكورنيش السويس الجديد، بمحافظة السويس، أمس، ما تسبب في فقد عشرات الشباب وظائفهم، في تلك الأماكن التي يعملون فيها منذ سنوات، وبلغت الخسائر ما يقرب من 20 مليون جنيه، بعد أن تسبب الحريق في تدمير كل شئ بالأماكن ومحتوياته وديكوراته، وطالب أصحاب الكافتيريات بتقنين أوضاعهم، والسماح لهم بإعادة بناء تلك الكافتيريات مرة أخرى بعد موافقة محافظ السويس على التخصيص.. التفاصيل من هنــــا

إجبار شاب على ارتداء قميص نوم حريمي

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شقيقين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة إجبار شاب على ارتداء قميص نوم وتصويره، بالإضافة لإجباره على توقيع إيصال أمانة، بعد علمهما بوجود علاقة عاطفية بينه وبين شقيقتهما بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.. التفاصيل من هنــــا

إنقاذ 38 شخصا من الغرق وتسليم 77 طفلا تائها لذويهم برأس البر

شهدت شواطئ رأس البر، الجمعة، إنقاذ 38 حالة من الغرق، وتسليم 77 طفلا تائها إلى ذويهم، بالإضافة لعمل حملات مستمرة على مدار اليوم لنظافة الشاطئ ورفع المخلفات أولًا بأول، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.. التفاصيل من هنــــا

«كان بياكل شنبه» استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب

حالة نادرة شهدتها محافظة مطروح لشاب يأكل شعر جسده على مدار سنوات حتى تكونت في معدته كومة من الشعر، وأكد الدكتور طارق الكاسح استشارى الجراحة العامة بمطروح، والطبيب المعالج للشاب، أن الحالة نادرة جدا، ولم يرى مثيلا لها فى مصر، رغم عمله قرابة 40 سنة كأخصائى جراحة في عدة دول.. التفاصيل من هنــــا

تحذير من اضطراب الملاحة البحرية ونشاط للرياح بمدن البحر الأحمر

حذرت غرفة مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، من تعرض مدن المحافظة، لاضطراب الملاحة البحرية ونشاط للرياح، ما يعوق حركة الرؤية، ويستمر حتى الأحد المقبل ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر، منذ قليل، بيانا جاء فيه، «نوجه المواطنين لاحتمال تعرض بعض مدن المحافظة، لاضطراب الملاحة البحرية، ونشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة والرمال، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، اعتبارًا من الجمعة 4 يونيو وحتى الأحد المقبل.. التفاصيل من هنــــا

وزير الأوقاف: كورونا والفطر الأسود غيَّرا معطيات كثيرة في العالم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه منذ ظهور فيروس كورونا تغيرت معطيات كثيرة فى العالم، وليس عالم الغد كعالم الأمس، وفى الأسابيع الماضية تداولت بعض المصطلحات لبعض الأمراض التى كانت موجودة وترتبط بضعف المناعة، وظهر ما يطلق عليه الفطر الأسود وفى دول أخرى تحدثت الصحف عن الفطر الأبيض أو الفطر الأصفر، وكلها أمراض تظهر علمياً لنقص المناعة وتعاطي المنشطات لفترات طويلة... التفاصيل من هنــــا