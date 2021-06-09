انتحار خوفا من الامتحان ووفاة مسن ساجدا ..أخبار المحافظات في 24 ساعة

شهدت محافظات مصر خلال 24 ساعة الماضية أحداثا ساخنة من بينها انتحار طالبة بكلية العلوم جامعة الزقازيق بحبة الغلة السامة خوفا من الرسوب في الامتحان، ووفاة مسن وهو ساجد بعد أن نوى الصيام في المنوفية، وبسبب ارتفاع أسعار العلف أصبح طعام الماشية البسكويت بعجوة وشيكولاتة وجوز هند، إضافة إلى وفاة شاب قبل خطوبته بـ48 ساعة في الأقصر.

انتحار طالبة كلية العلوم

انتحرت طالبة بكلية العلوم جامعة الزقازيق، خوفا من الرسوب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021، بتناول قرص كيماوي سام «حبة الغلة السامة» ووصلت إلى مستشفى دماص المركزى بمحافظة الدقهلية وتوفيت عقب وصولها وأكدت أسرتها أنها كانت قلقة من نتيجة الامتحانات مما جعلها تقدم على الانتحار بتناول حبة الغلة ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياتها .. التفاصيل من هنــــا

وفاة مسن وهو ساجد بعد أن انتوى الصيام

توفي الحاج عبدالله مصطفى عبد ربه، ساجدا أثناء صلاة الفجر في أحد مساجد قرية القلشي بمركز تلا في المنوفية، وأكد الأهالي أنه كان دائم المواظبة على صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع على الرغم من صعوبة الصيام عليه بسبب كبر سنه الذي تخطى الـ 84 عاما. .. التفاصيل من هنــــا

بسكويت بعجوة وشيكولاتة وجوز هند علف للماشية

رحلة طويلة للبحث عن بدائل لأعلاف الماشية، يقطعها المربون بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وزيادة أسعار الأعلاف بالأسواق، ولم يدخر الفلاحون جهدًا لإيجاد علف يقدم غذاء متوازنا ويضمن زيادة وزن الماشية قبل العيد، وهي معادلة باتت صعبة على صغار المربين الذين عجزوا عن توفير أعلاف، بعدما وصل المبلغ الذي يكفي العجل الواحد في اليوم 100 جنيه، وهو ما دفعهم للبحث عن وسائل مساعدة مثل «بواقي مصانع البسكويت، البطاطا، البطاطس». .. التفاصيل من هنــــا

وفاة شاب قبل خطوبته بـ48 ساعة في الأقصر

شيع الآلاف من أهالي قرية «الغريرة»، التابعة لمركز إسنا، جنوب محافظة الأقصر، جثمان الشاب «محمود عبد الراضي كرار»، 26 سنة، في مشهد مؤثر وحزين، لوداع «العريس»، الذي توفي بعد ساعات قليلة من قيامه بتوجيه الدعوة إلى «المعازيم»، من أهالي القرية، لحضور حفل خطوبته يوم الخميس المقبل .. التفاصيل من هنــــا

حريق «ثلاجة خضار» على الطريق الصحراوي بالنوبارية

شب حريق هائل قبل قليل، في ثلاجة لحفظ الخضراوات والفاكهة، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، أمام الكيلو 85 بدائرة مركز النوبارية، في محافظة البحيرة، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، بعدما تم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق. .. التفاصيل من هنــــا

إصابة 4 أطفال في تصادم «توك توك» و«موتوسيكل» بالفيوم

أصيب 4 أطفال لم يتجاوز أكبرهم 15 عاماً بعد، كان اثنان من الأطفال الأربعة يستقلان الـ«توك توك»، والآخران يستقلان «الموتوسيكل»، وبسبب السرعة الزائدة وقع حادث تصادم بين المركبتين على طريق «طامية – كفر محفوظ»، في محافظة الفيوم، مما أسفر عن سقوطهم وإصابتهم بكسور وجروح وكدمات مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام. .. التفاصيل من هنــــا

تجديد حبس مرتكب مجزرة الساطور 15 يوما في سوهاج

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جرجا الجزئية جنوب سوهاج، بتجديد حبس عامل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل والده ووالدته وشقيقته وطفليها أثناء نومهم مستخدما ساطور، بقرية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات. .. التفاصيل من هنــــا

«سموم الإسكندرية» يحذر من الإفراط في تناول حبة الملوك

حذر مركز السموم التابع لجامعة الإسكندرية، من الإفراط في تناول نبات حبة الملوك، فهو من النباتات المفيدة والتي تستخدم من أجل تليين المعدة خاصة في حالات الإمساك الشديد التي تصيب الكثير من المواطنين بمختلف الأسباب، ولكنها في نفس الوقت فإن للنبتة سمية قوية إذا تم التعامل معها بطريقة خاطئة. .. التفاصيل من هنــــا