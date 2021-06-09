الحكومة على الهواء.. مداخلات 4 وزراء عن التعليم والزراعة وقطاع الأعمال

أجرى عدد من وزراء الحكومة مداخلات هاتفية مع بعض برامج التوك شو للحديث عن موضوعات تهم المواطن المصري، فضلا عن الحديث عن بعض المشروعات القائمة ومشروعات أخرى سيتم تنفيذها قريبا، وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز مداخلات الوزراء على الهواء مباشرة، وهي كما يلي:

وزير المالية

أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مداخلتين هاتفيتين، الأولى ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية mbc مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، والثانية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية on، تقديم الإعلامية لميس الحديدي.

أبرز 12 تصريحا لوزير المالية.. موعد طرح الصكوك الإسلامية والدين العام

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي نجح بفضل برامج الحماية الاجتماعية

وزير المالية: طرح الصكوك الإسلامية سيكون في العام المالي المقبل

وزير المالية: مصر من الدول القليلة التي تحقق فائضا رغم كورونا

وزير التربية والتعليم

أجرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر».

طارق شوقي: يمكن للطالب الحل على التابلت والبابل شيت.. والتصحيح سيراعيه

طارق شوقي يكشف نسبة تطعيم المشرفين على امتحانات الثانوية بلقاح كورونا

«شوقي»: إجابة سؤال في امتحانات الثانوية لن يستغرق سوى جزء من الثانية

وزير الزراعة

أجرى السيد القصير وزير الزراعة، مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر».

وزير الزراعة: منتجاتنا تغزو كل أسواق العالم ونصدر 200 صنف في 38 دولة

وزير قطاع الأعمال

أجرى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر».

وزير قطاع الأعمال: السيارات الكهربائية وصلت وإطلاق المشروع منتصف يونيو

وزير «الأعمال» عن تأسيس أول شركة مصرية لكرة القدم: هدفها رفع كفاءة نظام التدريب