نار الفتنة قتلت الشيخ وليد.. القصة الكاملة لمقتل خطيب الأوقاف بالدقهلية

«اشتعلت نار الفتنة بين أسرتين، بدأت بمشاكل ناتجة عن لهو الأطفال، وانتهت بطلاق زوجة وقتل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف»، خلاصة ما حدث في قرية «الصلاحات» مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، التي فجعت بالحادث البشع الذي شهدته منطقة «الشواهين» بالقرية علي مرأي ومسمع أهالي المنطقة الذين خرجوا في محاولة للتفريق بين المتهم والمجني عليه، إلا أن تدخلهم باء الفشل وتمكن المتهم من توجيه عدة طعنات للمجني عليه سقط على أثرها غارقا في دمائه، وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية التي لم تر جريمة في بشاعتها من قبل.

مقتل «الشيخ وليد » علي يد طالب الهندسة

انتهت الخلافات بمقتل الشيخ وليد عمر عثمان عز الدين، 48 سنة، إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف بالعريش في محافظة شمال سيناء، ومقيم بقرية «الصلاحات» في الدقهلية، إثر تلقيه طعنات من المتهم «أحمد م. ع. ا»، 22 سنة طالب بالمعهد العالى للهندسة، بأكاديمية السلاب، وتسببت الطعنات في قطع غائر بالرقبة من الجهة اليسرى، وجرح آخر قطعى بالوجه، وجروح سطحية بفروة الرأس، حسب التقرير المبدئي لأطباء مستشفى دكرنس العام.

الأهالي: خلافات قديمة عمرها عامين بين الأسرتين لم تهدأ

وأكد أهالي القرية أن الخلافات دبت بين العائلتين علي مدار العامين الماضيين، وتعددت الشكاوي ومحاضر الشرطة بينهما، رغن أنهم تربطهم علاقة قرابة «أولاد خالة»، وكانت التدخلات للتهدئة بينهم محدودة إلا أن البداية كانت بسبب لعب الأطفال وتطورت إلي طلاق شقيقة المجني عليه من شقيق المتهم.

تفاصيل ليلة مقتل الشيخ وليد

وأوضح الأهالي أن يوم الحادث وقع تلاسن بين ابن المجني عليه والمتهم، وذهب المجني عليه إلي منطقة الشواهين بالقرية فوجد المتهم، والذي كان متأهبا بتجهيز «مطواة»، وما أن رأى المجني عليه، حتى حاول طعنه، ولما ابتعد عنه، حسب شهود العيان، ألقاه بطوبة في رأسه، بعد سقوطه علي الأرض وجه إليه عدة طعنات في وجهه ليتمكن الأهالي من إبعاده عنه.

القبض علي المتهم والسلاح المستخدم

وذكر الأهالي أن المتهم لم يحاول الهروب بل سلم نفسه للشرطة، وسلم السلاح المستخدم في الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن خلافات بينهم بسبب النسب هي التي تسببت فى وقوع الحادث حيث أن شقيقة المجني عليه طليقة شقيق المتهم.

حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات

وأمرت المستشار محمد رجب، رئيس نيابة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بإشراف المستشار حسام معجوز، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد اعترافه في التحقيقات بارتكاب الواقعة وعلل قتله للمجني عليه أنه وجه له عدة شتائم وهدده بحبسه هو وشقيقه.

ورود بلاغ بالحادث

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بني عبيد، من مستشفى دكرنس العام بوصول الشيخ «وليد عمر عثمان عز الدين»، 48 سنة، إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف بالعريش ، ومقيم قرية الصلاحات التابعة لمركز بنى عبيد، جثة هامدة إثر قطع غائر بالرقبة من الجهة اليسرى وجرح آخر قطعى بالوجه ،وجروح سطحية بفروة الرأس ، بادعاء تعدى

وانتقلت مباحث بني عبيد إلى مكان الواقعة وتبين أن وراء الواقعة شاب يدعى «أحمد م. ع.» 22 سنة طالب بالمعهد العالى للهندسة، بأكاديمية السلاب، وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض عليه والأداة المستخدمة «مطواة».

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم رقم 2582 لسنة 2021 جنح مركز بنى عبيد وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بتشريح الجثة والتصريح بالدفن بعد ذلك، وشيع أهالي القرية جنازة المجني عليه مساء الأربعاء، وسط وجود أمني لمنع حدوث مناوشات بين العائلتين في القرية.