إصابة 8 أشخاص في حادثين ببني سويف.. بينهم تسمم أسرة كاملة

أصيب 8 أشخاص أمس الجمعة، في حادثين منفصلين بمحافظة بني سويف، الأول اشتباه تسمم غذائي لأسرة مكونة من 4 أفراد، عقب تناولهم وجبة بطيخ في المنزل، ما تسبب في نقل أفراد الأسرة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، بينما أصيب 4 آخرون في حادث تصادم «توك توك» بجرار زراعي أمام قرية «قمن العروس» التابعة لمركز الواسطى، وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

في الحادث الأول أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف، إثر تناولهم وجبة بطيخ فاسد، مساء أمس الجمعة.

وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول 4 أفراد من أسرة واحدة وهم «محمد.ز.ع» 75 عاما فلاح، وزوجته «نوال.ع.أ» 65 عاما، ربة منزل، ونجله «الحسيني» 22 عاما، عامل، وزوجته «نسمة.ح.ق» 19 عاما، وجميعهم يقيمون قرية «نزلة أقفهص» التابعة لمركز الفشن، مصابين بقئ ومغص واشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم البطيخ.

جرى تحويل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وخروجهم من الاستقبال عقب تحسن حالتهم واستقرارها.

وفي الحادث الثاني أصيب 4 أشخاص، إثر تصادم «توك توك» مع جرار زراعي أمام قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطي شمال بنى سويف، حيث تلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بوقوع حادث «توك توك» مع جرار زراعي أمام قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطي.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم يوسف حسن شاكر 18 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، وسامح محمد سيد 25 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالحوض، واسامة عادل أيوب، 16 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد سلطان سيد، 24 سنة مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات وتم تحرير محضر بالواقعة.