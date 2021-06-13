السيطرة على حريق بجوار مزلقان الشرقاوية بشبرا دون توقف حركة القطارات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق محدود في منطقة مزلقان كوبري الشرقاوية على الطريق الزراعي بحي غرب شبرا الخيمة، واضطرت القوات لفصل التيار عن كابلات السكة الحديد الموجودة بالمنطقة لمدة 10 دقائق حتى جرى الانتهاء من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، ولم تتعطل حركة القطارات، حيث لم يتجاوز توقف حركة القطارات العشر دقائق.

وجري تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد ملابساته وطلب تحريات المباحث.

وأكد مصدر أمني، عدم توقف حركة قطارات الوجه البحري كما تم الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يستمر الحريق سوي دقائق دون توقف للحركة أو تأثير على القطارات أو طريق القاهرة الزراعي، نافيا ماتردد عن توقف حركة قطارات الوجه البحري بشبرا الخيمة.

وكان اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد هيثم شحاتة وكيل إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، باندلاع حريق محدود في منطقة مزلقان كوبري الشرقاوية على الطريق الزراعي بحي غرب شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وجرى فصل التيار عن كابلات السكة الحديد الموجودة بالمنطقة لمدة 10 دقائق حتى جرى الانتهاء من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية أو تعطل في القطارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة سبب الحريق.